La banque accumule 93 000 millions de prêts à risque de défaut

11/04/2021

Le à 13:48 CET

Pablo Allendesalazar

La délinquance il n’apparaît toujours pas, mais les « risques latents » ne cessent de croître. Contrairement à d’autres crises, les défauts de paiement des prêts bancaires n’augmentent pas pendant la pandémie grâce aux mesures de soutien public mises en place pour les entreprises et les ménages, mais alors que la maladie perdure, les institutions financières accumulent les problèmes potentiels sur leurs bilans. Fin juin, les banques avaient 93.000 millions d’euros sous surveillance particulière en Espagne en raison de son risque élevé de défaut, qui équivaut à 8,6 % du financement qu’ils avaient accordés aux entreprises et aux ménages et représente une croissance de 13% et 11 milliards depuis décembre, comme l’a révélé ce jeudi la Banque d’Espagne.

De ce montant, quelque 58 000 millions correspondaient à des entreprises (9,6 % du portefeuille et 16 % de plus qu’à la fin de l’année dernière), tandis que les 35 000 millions restants ont été accordés aux familles (6,6 % du total et 9,3 % de plus). Pour mettre les choses en perspective, ces prêts sous surveillance particulière représentent un volume supérieur à ceux qui sont effectivement en défaut (53 543 millions en août, soit 4,43 % du total, contre 4,79 % fin 2019).

Tous ne finiront pas par être impayés, mais beaucoup le seront, ce qui implique que le taux de défaut commencera à augmenter, Prévisible au printemps prochain, lorsque le délai de grâce de deux ans inclus dans les prêts aux entreprises avec l’approbation publique de l’ICO expirera. La Banque d’Espagne, en tout cas, s’attend à une augmentation gérable. « Les mesures publiques ont essayé de faire en sorte qu’il y ait moins de délinquance, mais surtout que sa montée soit prolongée dans le temps afin que les banques aient plus de temps pour générer les ressources avec lesquelles couvrir les pertes », a déclaré son directeur de la stabilité financière, Ángel. Estrada. De cette façon, il a également été demandé que avait plus de ressources pour donner des crédits et ainsi financer la reprise.

L’organe de surveillance a estimé il y a six mois que les banques devaient continuer à constituer cette année des provisions pour couvrir les pertes similaires à celles de 2020, mais l’amélioration du scénario économique l’a amené à conclure que, de manière générale, l’important maintenant est que ne videz pas l’extraordinaire tirelire qui ont été comblés l’an dernier par la pandémie. Cependant, il existe des différences entre les banques : « Il y a encore un pourcentage très important d’entités, autour de 40 %, qui devraient continuer à provisionner à un rythme élevé au cours des trois prochaines années », a prévenu Estrada.

Risques et vulnérabilités

La stabilité du secteur financier espagnol s’est ainsi améliorée au cours du dernier semestre grâce à la reprise de l’économie induite par la vaccination et les mesures déployées par les autorités, mais la « les vulnérabilités et les risques restent toujours à des niveaux élevés ». C’est ce contre quoi la Banque d’Espagne a mis en garde dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, dans lequel elle souligne que l’activité des secteurs les plus touchés par le coronavirus il continue d’être « nettement en dessous » du niveau qu’ils avaient en 2019. « Nous devons continuer à surveiller de près le système financier », résume l’organe de surveillance.

Parmi ces risques, il cite la possibilité que le l’économie croît moins que prévu par une aggravation de la pandémie ou par un allongement de la hausse de l’inflation provoqué par la forte hausse des prix de l’énergie et l’apparition de goulots d’étranglement dans les chaînes de production mondiales. Cette inflation élevée, ajoute-t-il, peut entraîner une retrait « prématuré » des stimuli des banques centrales et plus rapidement que ne l’attend le marché, ce qui entraînerait à son tour une baisse du prix des actifs financiers et un durcissement des conditions d’obtention de financement.

L’Espagne est particulièrement vulnérable à ces risques pour trois facteurs. Le premier est la faiblesse financière de certains secteurs d’activité (ceux les plus durement touchés par la pandémie, comme l’hôtellerie, les transports et la construction automobile) et des ménages (ceux liés à ces secteurs d’activité et ceux à plus faibles revenus). Le deuxième, dette élevée du secteur public (« En l’absence d’un plan de consolidation adéquat, le niveau d’endettement pourrait rester à des niveaux élevés pendant une période prolongée »). Et le troisième, la « faiblesse » de la rentabilité des banques (notamment en raison des « dégradations latentes » précitées des portefeuilles de crédits qui pourraient se matérialiser dans les prochains trimestres et réduire la capacité des banques moins solvables à accorder des crédits).

Alors qu’El Periódico avançait, la Banque d’Espagne continue également de considérer, contrairement à la Banque centrale européenne (BCE), qu’en Espagne « à un niveau agrégé, le logement ne montre pas de signes de surévaluation et, bien que le nouveau crédit hypothécaire augmente fortement en 2021 , partant de niveaux très bas, cela ne se traduit pas par une augmentation matérielle du stock et il n’y a pas d’assouplissement des conditions d’octroi de ces prêts ». Cependant, le superviseur prévient que « si la tendance expansionniste de l’immobilier devait se poursuivre et s’intensifier, il faudrait néanmoins réévaluer ce diagnostic de risque« En plus de cela » une surveillance continue est nécessaire afin de détecter précocement les signaux de risque. « Pour le moment, il n’y a toujours pas besoin d’activer d’outil, mais nous devons rester vigilants », résume Estrada.