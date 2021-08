La banque B2B InCore basée en Suisse lance un nouvel outil de tokenisation chez Tezos

in

Crypto Finance AG, une société de cryptographie soutenue par Deutsche Boerse, la banque interentreprises (B2B) basée en Suisse InCore, et le cabinet de conseil Inacta AG, se sont associés pour lancer un nouvel outil de tokenisation sur la norme Tezos FA2. . InCore Bank a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée, notant que l’outil de tokenisation s’appelle DAR-1. Cette norme de tokenisation permettrait le développement de nouvelles fonctionnalités basées sur des contrats intelligents qui soutiennent les marchés financiers. Ces fonctionnalités incluent la réglementation contre le blanchiment d’argent et la gouvernance des actifs.

Selon le communiqué de presse, Inacta est le développeur de la norme DAR-1, tandis qu’InCore Bank et Crypto Finance sont à l’origine du lancement du produit. Commentant cette coentreprise, Stijn Vander Straeten, PDG de l’infrastructure de stockage chez Crypto Finance Group, a déclaré que la norme de jeton DAR-1 illustre comment FA2 chez Tezos étend le potentiel de tokenisation. Il a ajouté que de tels cas d’utilisation de la blockchain Tezos ont permis de lancer des produits financiers en chaîne innovants et compatibles.

La publication a en outre détaillé que le trio a décidé d’utiliser la blockchain Tezos pour pousser la nouvelle norme de tokenisation, car sa gouvernance en chaîne prend en charge les mises à jour sans diviser ni perturber le réseau. Selon InCore, cette fonctionnalité est vitale car elle permettra aux prestataires de services financiers de mettre en œuvre la norme de tokenisation pour offrir directement à leurs clients la participation, entre autres innovations. InCore Bank a ajouté que ce partenariat facilite la création de futurs systèmes bancaires, qui éliminent les problèmes hérités tels que les coûts supplémentaires.

Tezos (XTZ) augmente de plus de 5%

En plus de s’associer à Crypto Finance et Inacta pour lancer la norme de tokenisation DAR-1, InCore a annoncé qu’elle avait également lancé le stockage, la détention et la négociation de niveau institutionnel pour Tezos (XTZ / USD). En s’appuyant sur les institutions financières InCore, ils pourront mettre en jeu les actifs de leurs clients, leur permettant de générer des revenus.

Suite à cette annonce, XTZ a pris un élan haussier qui l’a vu grimper jusqu’à 4,40 $ (3,21 £). Au moment de la rédaction, la pièce se négocie à 4,27 $ (3,11 £), avec une variation de 5,01 % au cours des dernières 24 heures. XTZ est actuellement la 42e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 3 657 749 096,00 $ (2 665 090 857,58 £).

Cette nouvelle intervient alors que le réseau Tezos continue de se développer rapidement. En avril, Société Générale, une banque française de premier plan, a utilisé la blockchain Tezos pour émettre un jeton de sécurité. Le même mois, le géant du jeu Ubisoft s’est associé à Tezos pour devenir un validateur de nœuds d’entreprise sur sa blockchain.

La banque B2B InCore basée en Suisse lance un nouvel outil de tokenisation sur Tezos est apparu en premier sur Invezz.