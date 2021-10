La banque britannique NatWest plaide coupable de blanchiment d’argent

tldr; La banque britannique NatWest a plaidé coupable de ne pas avoir empêché le blanchiment de près de 400 millions de livres sterling (544 millions de dollars) entre 2012 et 2016. La banque, anciennement Royal Bank of Scotland, est la première au Royaume-Uni à admettre une telle infraction et l’a déclarée » regrette profondément » ses échecs. Le client au cœur de l’affaire est le concessionnaire d’or Fowler Oldfield, basé à Bradford, qui a fermé ses portes en 2016.

