La Banque centrale argentine demande aux banques locales des informations sur les clients qui traitent avec des crypto-monnaies ⋆ .

par Felipe Erazo, Bitcoin:

Alors que les crypto-monnaies continuent de gagner en adoption en Argentine, des discussions sont en cours sur la manière dont les organismes de réglementation nationaux devraient réglementer le secteur. La Banque centrale d’Argentine (BCRA) semble avoir fait un pas en avant pour rendre le tableau plus clair.

Selon Infobae, la BCRA a demandé aux banques nationales de leur transmettre des informations sur ses clients qui traitent avec Bitcoin (BTC) et effectuent tout autre type de transactions cryptographiques.

La mesure vise à évaluer si le marché de la cryptographie «devrait être requis pour une réglementation encore plus grande ou non». Citant des sources internes à la banque centrale, Infobae détaille que la BCRA a envoyé un courrier interne aux banques associées, leur demandant les données suivantes:

Informations qui permettent d’identifier les clients qui ont des comptes pour détenir des actifs cryptographiques ou qui ont déclaré ou sont connus pour effectuer une coopération d’achat et / ou de vente et / ou la gestion des paiements via / des actifs cryptographiques.