Négociation et investissement

La banque centrale argentine met en garde contre des “ pertes financières importantes ” liées à l’investissement cryptographique

Le peuple argentin investit en fait dans la cryptographie pour se prémunir contre la dévaluation de son peso en monnaie fiduciaire, qui a perdu 80% de sa valeur au cours des quatre dernières années.

La banque centrale argentine et le régulateur des valeurs mobilières ont publié jeudi une déclaration commune mettant en garde la population sur les problèmes liés à l’investissement cryptographique.

La crypto-monnaie «peut entraîner des pertes financières importantes pour ses détenteurs, y compris la possibilité de perdre la totalité des ressources investies», indique le communiqué. Il rappelle ensuite aux investisseurs potentiels que les actifs numériques n’ont pas cours légal.

L’avertissement vient d’un pays qui est aux prises avec les turbulences monétaires et les défauts souverains. L’une des plus grandes économies d’Amérique latine a une histoire de dévaluations monétaires et d’hyperinflation, rendant l’épargne des citoyens sans valeur.

Sa monnaie fiduciaire, le peso, a perdu plus de 80% de sa valeur au cours des quatre dernières années. Pour cette raison, malgré des contrôles stricts sur l’échange de pesos contre des dollars américains, les Argentins conservent en grande partie leurs économies en USD.

Malgré les risques, le crypto trading n’est pas à «des niveaux d’utilisation et d’acceptation significatifs» dans le pays, ont déclaré les organes gouvernementaux dans leur déclaration.

Les Argentins se sont concentrés sur les crypto-monnaies à la lumière du déclin de l’économie qui a vu le nombre d’utilisateurs de crypto dans le pays augmenter au cours des 12 derniers mois, selon l’..

Maximiliano Hinz, le chef de Binance en Amérique latine, avait signalé une multiplication par dix des comptes de trading crypto actifs dans la région. Hinz a estimé qu’il y avait environ 2 millions de comptes commerciaux enregistrés dans le pays.

Non seulement comme couverture contre la dévaluation de la devise, mais les gens utilisent également leurs BTC, ETH, USDT et DAI pour payer les matières premières.

Bitcoin et crypto ont servi de couverture contre l’inflation dans le contexte de l’impression d’argent par les banques centrales.

Au Nigéria également, où les régulateurs ont laissé la monnaie fiduciaire s’affaiblir grâce à de multiples régimes monétaires, les gens se tournent vers la BTC.

Soit vous soutenez l’auto-souveraineté de votre argent durement gagné, soit vous soutenez un système qui continue à opprimer et à appauvrir. Il n’y a pas de solution intermédiaire. Défenseurs anti-crypto-monnaie: quelle est votre solution pour Michael et les millions d’autres qui ont été injustement accablés? https://t.co/JiEmIiejnT – Joe McCann ◎ (@joemccann) 20 mai 2021

Outre les problèmes de change, Santiago R Santos de Parafi Capital a également noté que la crypto est la réponse pour supprimer l’aversion à l’innovation et la distribution de la richesse.

Au Mexique, «la richesse est très concentrée» et les quelques familles dominantes n’investissent pas dans l’innovation.

«Entrez dans la crypto où le capital se déplace à la vitesse de l’information et trouve les meilleurs talents dans les communautés open source mondiales. Crypto brise cette inefficacité locale », a-t-il déclaré. «L’Internet a connecté le monde à l’information. DeFi relie le monde au capital. »

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.