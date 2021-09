La banque centrale chinoise publie des directives détaillées sur la répression des crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies devient rouge

La Banque populaire de Chine (PBoC) a publié aujourd’hui un nouvel ensemble de directives détaillées sur la répression de la cryptographie, même lorsque beaucoup ont été assurés que nous avions dépassé l’interdiction de la cryptographie chinoise FUD. Le nouvel ensemble de directives semble être assez complet et interdit tous les aspects associés aux crypto-monnaies. La banque centrale chinoise a jugé la crypto illégale et a affirmé qu’il s’agissait d’un marché hautement spéculatif. Les lignes directrices ont été émises sur trois points principaux qui comprennent,

Prévention du minage de crypto

Prévention du commerce de crypto

Empêche les échanges cryptographiques étrangers d’offrir des services aux clients chinois

Ce qui rend ces directives importantes, c’est le fait qu’elles émanent directement de la banque centrale alors que la plupart des mesures de répression d’avril-mai provenaient de différentes provinces. Les documents sont également assez détaillés et couvrent tous les aspects pour ne laisser aucune marge de failles. Par exemple, auparavant, seul le fiat to crypto était illégal, mais maintenant, toute forme de commerce de crypto a été jugée illégale et toute entreprise indigène trouvée offrant une assistance technique aux bourses étrangères serait également tenue pour responsable.

La banque centrale de Chine a émis un avis pour prévenir et éliminer davantage les risques liés à la spéculation sur les crypto-monnaies – * Walter Bloomberg (@DeItaone) 24 septembre 2021

Répression de l’exploitation minière et du commerce de crypto

La banque centrale chinoise a noté que l’extraction de crypto nécessite une consommation d’énergie et des émissions de carbone élevées, une faible contribution à l’économie, et comporte également des risques dérivés de la transaction. Les documents ont averti que l’exploitation minière est une industrie éliminée et interdit l’investissement.

Le planificateur de l’État chinois déclare qu’il n’autorisera pas les projets d’extraction de crypto-monnaie à participer aux marchés de l’électricité – * Walter Bloomberg (@DeItaone) 24 septembre 2021

Le document instruit les autorités sur « une surveillance stricte, une prévention stricte des risques, l’interdiction des incréments et l’élimination appropriée des fermes minières existantes ». La Banque centrale a également augmenté le tarif de l’électricité de 0,05 $ par kilowattheure pour décourager les petites fermes minières ou secrètes. La Banque centrale chinoise a également déclaré qu’elle renforcerait la gestion des informations sur les crypto-monnaies sur Internet.

La Banque centrale chinoise a également mis en garde les échanges cryptographiques étrangers d’offrir tout type de services commerciaux en Chine continentale, car il s’agit d’un actif illégal dans le pays.

La banque centrale de Chine déclare que les bourses de crypto-monnaie à l’étranger ne doivent pas fournir de services aux investisseurs du continent La banque centrale de Chine déclare que les activités liées à la crypto-monnaie sont illégales – * Walter Bloomberg (@DeItaone) 24 septembre 2021

Crypto Market Dumps, un journaliste chinois revendique son FUD

La répression de la cryptographie en Chine dans le passé a entraîné une vente massive de plusieurs milliards de dollars sur le marché en mai et la dernière série de politiques de répression de la cryptographie plus strictes de la PBOC pourrait entraîner un incident de marché similaire. Le marché de la cryptographie a commencé à se déverser sur les nouvelles de la répression chinoise et même si le marché était en vert plus tôt dans la journée, il connaît actuellement un bain de sang.

Source : Coin360

Alors que l’ensemble du marché de la crypto commençait à virer au rouge, une autre plate-forme chinoise d’initiés crypto a affirmé qu’il s’agissait d’un FUD. Le compte Twitter Molly a affirmé que les documents de répression de la cryptographie PBOC signalés datent de la mi-septembre et ont été publiés le 15 septembre et sont maintenant recirculés.

Le marché a déjà réagi sur ces fonds vers la mi-septembre, ne vous y trompez plus. https://t.co/pew1kyCZ3d – Molly (@bigmagicdao) 24 septembre 2021

