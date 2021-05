La banque centrale chinoise va travailler avec la fourmi d’Alibaba sur le yuan numérique

Compartir

Selon un rapport de VOA News, Ant Group, une filiale d’Alibaba Group, a signé un partenariat avec la Banque populaire de Chine. Les partenaires travailleront à la construction d’une plate-forme pour la monnaie numérique de la banque centrale du pays (CBDC). VOA cite le média d’État chinois Global Times.

Le Digital Yuan, également connu sous le nom de Digital Renminbi ou e-CNY, le développement sera «conjointement promu» par les partenaires et reposera sur la filiale Alibaba. Le Global Times a révélé que les institutions bancaires travaillaient avec Ant et le conglomérat multinational chinois Tencent depuis plus de 3 ans. Ensemble, ils ont développé conjointement le Yuan numérique.

Ant et Tencent ont subi de nombreux contrôles de la part du gouvernement chinois. Cependant, cela ne les a pas empêchés de travailler sur le projet. VOA affirme que la Banque populaire de Chine a besoin d’aide pour construire l’infrastructure de la CBDC et ses canaux de distribution. La Chine espère que l’e-CNY sera utilisé dans les paiements de détail locaux, puis adopté par les pays étrangers.

Francis Lun, PDG de Geo Securities, a déclaré à VOA que les autorités chinoises avaient ordonné à la filiale d’Alibaba de soumettre sa base de données. Ant est l’un des plus grands fournisseurs de paiement en Chine, contrôlant plus de 54% du marché des paiements électroniques du pays, selon les données partagées dans le rapport. L’entreprise a offert son aide, mais le gouvernement a refusé en raison de préoccupations concernant un éventuel «conflit d’intérêts». Mon a dit:

Les autorités chinoises disent à Ant qu’il doit remettre ses big data à la banque centrale. Les données ne resteront pas entre des mains privées puisque le Parti communiste est le patron.

Le yuan numérique ne ressemble en rien au Bitcoin

Les autorités de la Banque populaire de Chine ont déclaré que sa CBDC aurait des caractéristiques uniques. Selon le rapport VOA, le Yuan numérique sera un outil de surveillance du gouvernement. Il a comparé l’e-CNY de la Chine au classique “1984” de George Orwell, complètement opposé au Bitcoin.

La monnaie numérique permettra à la Chine de suivre toutes les transactions et fera partie d’une tentative de «dé-dollarisation» du système financier international. Cependant, la phase de distribution sera cruciale pour la survie à long terme des CBDC. Lin a dit à VOA ce qui suit:

En collaborant avec la banque centrale [para lanzar el e-CNY], ces géants de la fintech seront soulagés de la pression exercée sur la sonde antitrust du régulateur. Son monopole est difficile à briser à moins qu’un concurrent aussi fort que l’e-CNY n’émerge et ne prenne au moins un tiers des parts de marché.

A travers son compte Twitter, Dovey Wan, partenaire fondateur de Primitive Crypto, a partagé une image avec le portefeuille numérique de Yuan (RMB / DECP, monnaie numérique / paiement électronique). Toujours dans sa phase de test, le portefeuille permettra aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent d’un simple glissement vers le haut ou vers le bas. Wan a déclaré:

Il s’agit d’une version bêta qui est actuellement testée à Shenzhen, certains paiements municipaux et l’activité économique publique seront adoptés en premier, puis l’adoption commerciale. La Chine est vraiment douée pour déployer de nouvelles infrastructures technologiques à grande échelle, cela ne fera pas exception.

Source: Dovey Wan

Bitcoin se négocie à 56743,87 $ avec une perte de 1,8% sur le graphique quotidien. Sur le graphique hebdomadaire et mensuel, BTC a un gain de 13,3% et une perte de 3,4%, respectivement.

BTC se consolide aux niveaux actuels. Source: BTCUSD Tradingview