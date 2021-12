La Banque centrale d’Argentine enquête sur les entreprises qui offrent une rentabilité exagérée avec les crypto-monnaies

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La banque centrale a fait l’annonce sur son site Internet. A publié un document avec la Commission nationale des valeurs mobilières.

La Banque centrale de la République argentine, BCRA, a indiqué sur son site Web qu’elle « enquêtait sur les actions des entreprises qui captent des dépôts et offrent des rendements par le biais d’opérations avec des actifs cryptographiques et des crypto-monnaies qui ne sont pas compatibles avec des paramètres raisonnables dans les opérations financières ». Il met en garde les épargnants sur « les risques d’investir via ces plateformes qui n’ont pas d’actifs sous-jacents permettant d’évaluer le risque de l’investissement ».

La BCRA souligne que, par l’intermédiaire de la Surintendance des institutions financières et de change, elle a effectué des inspections dans plusieurs provinces « ouvrant des enquêtes et adoptant des ordonnances de cessation sur ces pratiques et initiera les actions sommaires et judiciaires correspondantes pour protéger le public ».

De même, la banque et la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) ont déjà publié un document « dans lequel des informations ont été fournies et les épargnants ont été alertés des implications et des risques possibles que les actifs cryptographiques peuvent comporter, ainsi que recommander une attitude prudente afin d’atténuer un source possible de vulnérabilité pour les utilisateurs et les investisseurs ».

Dans une note du 20 décembre, la banque précise que « des campagnes publicitaires ont été détectées dans certaines provinces, comme La Rioja et Catamarca, visant à attirer des investisseurs avec des schémas de gestion d’actifs peu transparents. La BCRA a ordonné d’intimider les entreprises qui se voient proposer via des plateformes web de ne pas effectuer d’opérations d’intermédiation financière et analyse si la plainte pénale pour présomption de manœuvre frauduleuse assimilée à des stratagèmes de Ponzi est appropriée ».

Escroqueries cryptographiques en Argentine

Les arnaques aux crypto-monnaies se sont multipliées cette année en Argentine, comme le rappelle Bitcoin.com. En effet, en novembre, l’ONG Bitcoin Argentina a de nouveau mis en garde contre ce type de stratagème, notant que de tels groupes profitent de la popularité des actifs cryptographiques dans le pays.

À cet égard, le PDG de la ONG Bitcoin Argentine, Javier Madariaga, a commenté le mois dernier :

« En Argentine, il n’y a pas aujourd’hui de fonds autorisé à capter l’épargne pour des investissements dans les crypto-monnaies. Nous constatons que les systèmes pyramidaux ou les systèmes de Ponzi avec crypto se répètent dans différentes provinces du pays, et le dénominateur commun de ces escroqueries est un intermédiaire qui promet un grand retour économique en apportant un apport en capital, ce qui n’est garanti en aucun cas. investissement ».

En fait, l’organisation a donné des exemples concrets :

« [Modelos como] Telar de la Abundancia, Omega Pro, Intense Live sont quelques exemples de ce type de fraude pyramidale qui s’est produit dans le passé et que nous détectons avec une grande inquiétude sa résurgence dans des provinces telles que Mendoza, Cordoue, Tucuman, Catamarca et La Rioja, parmi d’autres. . Ils le font avec de nouveaux noms, composés d’événements de lancement massifs et glamour qui sont promus par des personnalités célèbres, des athlètes ou des influenceurs ».

