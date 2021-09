Actualités Bitcoin

La Banque centrale de Chine déclare que la répression de la crypto est terminée et revient désormais à une supervision normale

AnTy3 septembre 2021

“La bataille pour prévenir et résoudre les risques financiers majeurs a obtenu d’importants résultats progressifs”, lit-on dans la version traduite du China Financial Stability Report 2021 de la banque centrale du pays.

Dans le cadre de ses mesures de stabilité financière, la banque centrale a réprimé plusieurs activités, notamment l’extraction de crypto et le commerce de produits dérivés, plus tôt cette année.

Cette répression en Chine a conduit à la fermeture des opérations de minage de crypto dans le pays, entraînant un crash du taux de hachage du réseau Bitcoin. Après avoir fui la Chine, ces mineurs reviennent maintenant en ligne à l’étranger, comme en témoigne la reprise du taux de hachage, qui a augmenté de 55% par rapport à début juillet, lorsqu’il avait atteint un creux de près de deux ans.

Cette répression a également entraîné une baisse de plus de 50 % du prix du Bitcoin, qui est passé à moins de 28 000 $ en juin. Depuis le plus bas de juillet, BTC/USD est maintenant revenu au-dessus de 50 500 $, en hausse de 73 % depuis le début de l’année.

Dans son rapport, la Banque populaire de Chine (PBOC) a noté que la répression des transactions en monnaie virtuelle était terminée et qu’elle était désormais transférée sous supervision normalisée, a partagé la publication chinoise Wu Blockchain.

« Offres remplies, répression terminée ? » a plaisanté Su Zhu, PDG et co-fondateur de Three Arrows Capital.

“Pour info, lorsque BTC se situe dans la fourchette 400-800 000, je pense que nous verrons une tonne d’opérations psychologiques de répression du gouvernement alors qu’ils tentent de répondre aux offres, similaires à la mâchoire que nous voyons sur les marchés des changes.”

Dans le même temps, le rapport a noté que la mesure de la banque centrale pour atténuer les risques financiers sur Internet avait obtenu de bons résultats avec la fermeture de tous les établissements de prêt en ligne P2P en activité, y compris la gestion d’actifs Internet, le financement participatif en actions, l’assurance Internet, le commerce de devises virtuelles, le commerce de devises sur Internet, et d’autres domaines.

Les travaux de rectification sont « pratiquement terminés ; il a été transféré en supervision normalisée », a-t-il ajouté.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.