La Banque centrale de Chine réitère que toutes les transactions liées à la crypto-monnaie sont illégales

Le gouvernement chinois a une nouvelle fois intensifié la suppression des transactions de crypto-monnaie. La Banque centrale de Chine – Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré que toutes les transactions liées à la crypto-monnaie sont illégales.

Vendredi après-midi, la Banque populaire de Chine (PBOC) a publié un communiqué notant que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin, Ether, Tether et autres monnaies virtuelles ne bénéficient pas du même statut juridique que la monnaie légale, elles ne sont pas légalement remboursables. ne doivent pas être négociés en tant que monnaies en circulation sur le marché.

Toutes les transactions liées à la crypto-monnaie, y compris les services fournis par les bourses étrangères aux résidents nationaux, sont des activités financières illicites, a déclaré la Banque populaire de Chine dans le communiqué.

Toutes les bourses ne doivent pas fournir de services aux investisseurs nationaux et punir sévèrement les activités de financement illégales liées à la crypto-monnaie. Les activités connexes telles que les activités de change de devises virtuelles, les services de courtage, les activités de tarification, l’émission de jetons et les dérivés de devises virtuelles sont strictement interdites et la responsabilité pénale sera poursuivie.

L’avis de la Banque populaire de Chine mentionnait qu’elle se coordonnerait avec divers départements nationaux pour mettre en œuvre un mécanisme de surveillance complet du gouvernement central aux territoires locaux et améliorer l’échange d’informations et le mécanisme de réponse rapide.

Le gouvernement chinois a déclaré que l’administration s’était engagée à mettre en place un système de prévention et de gestion des risques multidimensionnel et à plusieurs niveaux, qui comprend les notes clés suivantes :

Les institutions financières et les établissements de paiement non bancaires ne fourniront pas de services pour les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle. Renforcer la gestion des contenus d’information Internet et des accès liés à la monnaie virtuelle. Renforcer l’enregistrement et la gestion de la publicité des entités de marché liées à la monnaie virtuelle. Sévère répression des activités financières illégales liées aux monnaies virtuelles. Sévère répression des activités criminelles impliquant des monnaies virtuelles. Renforcer la gestion de l’autodiscipline de l’industrie.

La Chine réaffirme que les activités liées à la crypto-monnaie sont des activités financières illégales, perturbant l’ordre économique et financier, et sont sujettes aux jeux d’argent, aux collectes de fonds illégales, à la fraude, aux systèmes pyramidaux, au blanchiment d’argent et à d’autres activités illégales et actes criminels, qui compromettent gravement la sécurité des personnes biens.

Source de l’image : Shutterstock