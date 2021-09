La Banque centrale de Cuba a publié une résolution pour l’utilisation de crypto-monnaies

Grâce à la publication d’un journal officiel, on sait qu’à partir de ce mercredi, l’utilisation de crypto-monnaies dans les opérations commerciales est entrée en vigueur à Cuba. Ainsi que l’octroi de licences aux fournisseurs pour les opérations financières, de change, de recouvrement et de paiement, comme stipulé dans la Résolution 215 de la Banque centrale de Cuba (BCC).

La réglementation à Cuba visera à contrôler l’utilisation de ces actifs qui, en raison de leur nature virtuelle, échappent au contrôle de l’État. Et ils ont été largement utilisés ces derniers temps sur l’île dans les affaires controversées d’investissement fiduciaire et dans l’envoi de fonds après la fermeture de Western Union.

La presse d’Etat a déclaré que l’utilisation de ce type d’actifs “comporte des risques pour la politique monétaire et la stabilité financière”. En raison de la forte volatilité qu’ils présentent et du fait que le cyberespace s’exerce « sans aucun contrôle des institutions et des gouvernements ».

Il a également décrit comme un “danger” que les crypto-monnaies “sont utilisées pour financer des activités criminelles”, ce qui empêche la nouvelle réglementation.

La Banque centrale de Cuba prévient que les personnes physiques assument des risques et des responsabilités. Celles dans l’ordre civil et pénal découlent du fonctionnement avec des actifs virtuels et des prestataires de services qui opèrent en dehors du système bancaire et financier. Même si ces transactions entre lesdits citoyens à Cuba ne sont pas interdites, la source souligne.

Le régulateur de l’UE considère les crypto-monnaies comme un signe d’une prise de risque accrue dans le climat actuel

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié son rapport sur les tendances, les risques et les vulnérabilités des marchés de l’Union européenne au cours du premier semestre 2021 (1S21).

Leurs conclusions comprenaient l’argument selon lequel la volatilité et la croissance extraordinaires des marchés des crypto-monnaies plaident en faveur d’un régime réglementaire spécifique. Comme décrit dans les réglementations Crypto Assets Markets de la Commission européenne.

Beaucoup a dépendu de la reprise de l’UE et du marché mondial au cours de la première moitié de 21 au milieu de l’impact continu de la pandémie de COVID-19. Le rapport de l’ESMA note que les perspectives économiques ont continué à s’améliorer dans l’ensemble. Et, l’économie européenne devrait maintenant avoir atteint sa production d’avant la pandémie d’ici la fin de 2022, plus tôt que prévu.

Le plus grand prêteur indien désactive la facilité de paiement UPI pour les commerçants de crypto-monnaie

Selon des informations locales, la State Bank of India of India (SBI) a désactivé son service de paiement UPI pour les commerçants de crypto-monnaie. C’est une excellente nouvelle, d’autant plus qu’elle entravera sûrement l’accès au secteur. Quelque chose qui a longtemps été une barrière à l’entrée pour beaucoup.

Au moment de mettre sous presse, l’échange cryptographique indien WazirX proposait toujours des paiements UPI. Mais uniquement via une application de portefeuille sans aucun lien avec les banques commerciales. Alors que 14 banques prennent visiblement en charge les dépôts bancaires instantanés nets, cette liste n’inclut désormais plus des noms comme SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, etc.

L’installation de l’interface de paiement unifiée (UPI) a été populaire auprès des échanges cryptographiques du pays et de ses utilisateurs cryptographiques. Il permet aux investisseurs de négocier sans tracas sur mobile sans avoir à ressaisir les informations de compte bancaire.

Par conséquent, les raisons exactes du blocage des paiements UPI ne sont actuellement pas claires.

Bitcoin et Lightning Network peuvent-ils générer de meilleurs profits pour les entreprises ?

Là où les gens acceptaient autrefois à contrecœur les frais de transaction dans le cadre de leur vie, Bitcoin et le Lightning Network menacent la domination des géants des paiements et des sociétés de transfert de fonds. Au cours d’un nouvel épisode de “The Best Business Show”, l’animateur et expert en investissement Anthony Pompliano a interviewé l’auteur et entrepreneur Jeff Booth.

Les deux ont plongé dans l’avenir de Bitcoin et d’El Salvador tout en explorant comment le Lightning Network pourrait déclencher la déflation.

Appelant Bitcoin “l’actif le plus sûr” et le “roi de tous les actifs en ce moment”, Booth a parlé de survivre avec une norme Bitcoin où plus aucun argent ne pourrait être imprimé à volonté.

Il a dit:

« Ce qui se passerait avec la norme Bitcoin, c’est que les prix baisseraient constamment. Par ce que le marché libre permettrait, l’abondance tirée de la technologie serait plus largement distribuée.

La Banque de Russie veut bloquer les activités cryptographiques «émotionnelles» et suspectes

La Banque centrale de Russie s’emploie activement à freiner les activités cryptographiques suspectes, ainsi qu’à bloquer certains achats de crypto-monnaie.

La Banque de Russie a commencé à travailler avec les banques locales pour arrêter les paiements aux bourses de crypto-monnaie. Afin de protéger les clients des achats « émotionnels » de crypto-monnaies.

Sergey Shvetsov, le premier vice-gouverneur de la Banque de Russie, a fait valoir que les nouvelles mesures visent à protéger les investisseurs russes contre les pertes potentielles si le marché des crypto-monnaies “chutait à zéro”. Cela a été rapporté mercredi par l’agence de presse locale RIA Novosti.

