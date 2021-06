CBDC

La Banque centrale de France et de Suisse mène un essai transfrontalier de CBDC dans le « Projet Jura »

La Banque de France et la Banque nationale suisse travaillent avec un consortium du secteur privé pour l’expérimentation d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans le cadre d’un projet baptisé Jura.

Les deux banques centrales collaborent avec BIS Innovation Hub et un groupe de partenaires, dont Accenture, Credit Suisse, R3, SIX Digital Exchange, UBS et Natixis, pour le modèle de paiement transfrontalier basé sur la CBDC pour les transactions sur les marchés de gros. .

Grâce à cette initiative, les banques visent à explorer les avantages et les défis potentiels de la wCBDC dans le règlement des paiements transfrontaliers et des instruments financiers numériques.

«Il est essentiel que les banques centrales restent au fait des développements technologiques», a déclaré Andréa M Maechler, membre du conseil d’administration de la Banque nationale suisse. La banque centrale travaille déjà sur le règlement des actifs tokenisés avec la wCBDC dans le cadre du « Projet Helvetia ».

Cette expérience explorera le règlement transfrontalier avec l’euro numérique et le franc suisse numérique et un instrument financier numérique français sur une plate-forme technologique de grand livre distribué.

Il impliquera l’échange de l’instrument financier contre un wCBDC en euros via un mécanisme de règlement livraison contre paiement (DvP) et l’échange d’un wCBDC en euros contre un wCBDC en francs suisses via un mécanisme de règlement contre paiement (PvP).

Les transactions seront réglées entre des banques domiciliées respectivement en France et en Suisse.

