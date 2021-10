CBDC

La Banque centrale de France teste « avec succès » sa CBDC dans une série de transactions sur obligations d’État

AnTy19 octobre 2021

La banque centrale de France a exécuté une série de transactions obligataires en utilisant sa propre monnaie numérique et sa propre technologie blockchain dans le cadre de l’expérience de 10 mois sur le marché de la dette du pays.

Un consortium des plus grands acteurs des marchés financiers français, dont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale, ainsi que l’Office français de la dette publique et la Banque de France ont exécuté les transactions à l’aide d’un système développé par IBM, selon un rapport publié par dépositaire de titres Euroclear, qui a dirigé le procès.

« Ce projet est allé bien au-delà des précédentes initiatives de blockchain car il a testé avec succès la plupart des processus de dépositaire central de titres et de banque centrale tout en éliminant les étapes intermédiaires actuelles, telles que le rapprochement entre les intermédiaires du marché », a déclaré Soren Mortensen, directeur mondial des marchés financiers chez IBM, dans le rapport. .

« Nous nous dirigeons rapidement vers un changement fondamental dans l’infrastructure du marché post-négociation. »

Plus tôt cette année, la Banque de France a publié un appel d’offres pour des applications « expérimentales » de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour l’aider à comprendre les risques et les mécanismes du fiat numérique.

Le pilote a été commandé par la banque centrale de France en mars de l’année dernière pour explorer comment le fiat numérique échangerait et réglerait avec des transactions enregistrées sur un grand livre numérique.

« Ensemble, nous avons réussi à mesurer les avantages inhérents à cette technologie, concluant que les monnaies numériques de la banque centrale peuvent régler la monnaie de la banque centrale en toute sécurité », a déclaré Isabelle Delorme, directrice générale adjointe d’Euroclear France.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.