La Banque centrale de la République de Turquie recrute des entreprises technologiques locales pour aider la recherche CBDC.

Selon un communiqué de presse, la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) a recruté plusieurs entreprises technologiques locales pour aider à développer une plate-forme pour sa livre turque numérique. La banque centrale a déjà signé des accords avec des entreprises technologiques locales pour aider à développer la technologie, ce qui a été considéré comme un pas en avant important pour les plans qui pourraient finalement voir une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) en circulation dans le pays.

Le bassin de développeurs participant au programme devrait augmenter.

Trois partenaires nationaux ont été identifiés et invités à signer un protocole d’accord avec la banque, pour développer la « Plateforme de collaboration de la livre turque numérique ». Le pool de développeurs participant au programme CBDC devrait augmenter au cours des prochains mois, la banque centrale étant censée faire appel à un large éventail d’expertises. Les trois partenaires initiaux sont la société de défense Aselsan, le géant de l’informatique et de la défense Havelsan et TÜBİTAK Informatics, et l’Information Security Research Center.

La Turquie n’a pris aucune décision définitive concernant l’émission de la livre turque numérique. »

La banque centrale s’est arrêtée avant de s’engager à déployer l’éventuelle monnaie numérique, affirmant qu’elle « n’a pris aucune décision finale concernant l’émission de la livre turque numérique. Les essais devraient se dérouler jusqu’en 2022, date à laquelle ils seront évalués afin de déterminer si la technologie est suffisamment robuste pour être mise en œuvre plus largement dans l’économie turque. Cette décision intervient à un moment où les CBDC suscitent un intérêt croissant de la part des banques centrales du monde entier, y compris la Chine, les États-Unis, l’Europe et au-delà, avec de nombreux pays en train de développer leurs propres solutions CBDC.