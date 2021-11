La Banque centrale de l’Inde pourrait quitter le PCA l’année prochaine après que la RBI aura révisé les normes

La banque centrale a exclu le paramètre de rendement des actifs (ROA) de la liste des déclencheurs qui pourraient placer une banque dans le cadre du PCA.

Par Piyush Shukla

Les directives modifiées de la Reserve Bank of India sur le cadre de mesures correctives rapides (PCA) aideront probablement la Banque centrale indienne à sortir de la même manière l’année prochaine. La banque centrale a exclu le paramètre de rendement des actifs (ROA) de la liste des déclencheurs qui pourraient placer une banque dans le cadre du PCA.

La RBI avait placé la Banque centrale de l’Inde sous le cadre de mesures correctives rapides en juin 2017 pour un rendement négatif des actifs et un ratio plus élevé de créances douteuses, entre autres. À l’heure actuelle, c’est le seul prêteur confronté à des restrictions en vertu du cadre.

Selon la circulaire révisée de la RBI sur le PCA, le capital, la qualité des actifs et l’effet de levier seront les paramètres utilisés pour identifier les prêteurs suffisamment faibles pour entrer dans le PCA. Au 30 septembre, le ratio d’adéquation des fonds propres (CRAR) de la Banque centrale indienne s’est amélioré à 15,38 % contre 12,34 % il y a un an, enregistrant une amélioration de 304 points de base. Sur ce total, les fonds propres de catégorie I s’élevaient à 13,41 %, tandis que les fonds propres de catégorie II s’élevaient à 1,97 %.

La qualité des actifs du prêteur s’est également améliorée au cours du trimestre sous revue, les ratios bruts et nets de créances douteuses tombant à 15,52 % et 4,51 %, respectivement, à fin septembre, contre 17,36 % et 5,60 %, respectivement, il y a un an.

Le ratio de levier financier, à fin septembre, s’élevait à 5,15 %, supérieur à 3,96 % au 30 septembre 2020. l’exercice en cours », a déclaré Anil Gupta, vice-président et responsable de la notation du secteur financier à l’Icra au Financial Express.

Dans un rapport daté du 30 septembre, l’Icra avait réaffirmé la notation A+ des obligations Tier-II de la Banque centrale de l’Inde pour un montant de 2 500 crores de roupies. Il a également révisé les perspectives sur ces obligations de stables à négatives après une amélioration de la situation du capital et du profil de solvabilité de la banque, principalement soutenue par Rs. Infusion de capital de 4 800 crores par le Centre.

« Les perspectives ‘stables’ tiennent compte de l’amélioration des perspectives de la banque de sortir du cadre du PCA et de reprendre la croissance des affaires, ce qui sera positif du point de vue de la rentabilité », indique le rapport.

