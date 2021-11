La Banque centrale de Russie dit non alors que les ministères espèrent légaliser l’exploitation minière de Bitcoin

Source : Adobe / 999xy

Les Ministère du Développement économique de La Russie a exprimé sa volonté de légaliser le Bitcoin (BTC) et l’extraction de crypto-monnaie, et a le soutien de la Ministère de l’énergie , mais comme c’est souvent le cas avec la politique russe et tout ce qui touche à la crypto, le Banque centrale. veut mettre un frein aux travaux.

Selon Izvestia, un porte-parole du ministère du Développement économique a déclaré :

« La reconnaissance de l’exploitation minière en tant qu’entreprise permettra [al gobierno] taxer les revenus de ces activités et augmenter ainsi les revenus du budget de l’État ».

Le porte-parole a ajouté que les responsables du ministère « discutaient déjà de l’initiative avec la communauté des affaires et les entrepreneurs », qui prévoient de présenter des propositions de projets miniers au gouvernement « dans un proche avenir ».

Les données de l’Université de Cambridge compilés en août de cette année montrent que le hashrate mensuel moyen de Bitcoin en Russie, ou la puissance de calcul du réseau, représente 11,23% du total mondial.

La Banque centrale, cependant, s’est déjà moquée de ces plans. Un porte-parole a déclaré que la banque « ne soutient aucune initiative favorisant l’émergence de substituts monétaires ».

La banque, qui favorise le développement d’une monnaie numérique contrôlée par l’État, a exhorté le Kremlin à poursuivre une répression à la chinoise et à interdire efficacement les crypto-monnaies. Cependant, les chefs d’entreprise, les ministères susmentionnés et les chefs des finances ont exhorté à l’adoption, un fait qui a conduit à une impasse qui dure jusqu’à présent depuis des années.

La directrice de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a récemment mis en garde contre l’investissement dans des « crypto-monnaies spéculatives », ajoutant :

« Les prix [de las criptomonedas] ils sont très volatils et les pertes peuvent être énormes. La Banque centrale ne donne jamais de conseils sur l’endroit où [la gente debería] investir votre argent. Mais dans le cas particulier [de las criptomonedas], [los tokens] ils ne sont certainement pas une bonne option d’investissement. «

Quoi qu’il en soit, le directeur adjoint du département de l’économie numérique du ministère, Aleksey Minaev, a déclaré que l’industrie minière crypto « mérite le respect et la réglementation », et a déclaré que « l’État peut recevoir des avantages sous forme d’impôts », tandis que les mineurs ils pourraient « légaliser leurs revenus ».

Le ministère de l’Énergie a accepté, bien qu’il ait noté que les mineurs pourraient devoir payer l’électricité à un tarif différent, plutôt que d’être autorisés à utiliser les mêmes tarifs que les utilisateurs domestiques.

Auparavant, le président du comité de la Douma d’État sur les marchés financiers, Anatoly Aksakov, avait fait des commentaires similaires en faveur de la reconnaissance des mineurs de crypto comme « entrepreneurs ».

Aksakov a laissé entendre qu’en vertu de la réglementation actuelle, l’extraction de crypto-monnaie n’est pas illégale, ajoutant qu’il fallait plus de clarté sur les impôts sur les bénéfices des mineurs.



