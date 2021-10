La banque centrale de Russie ferme ses portes au trading de Bitcoin ETF ZyCrypto

Publicité





Points clés à retenir

La présidente de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré que la banque n’était pas prête à approuver les ETF de crypto-monnaie en Russie. Les crypto-monnaies reçoivent cependant une reconnaissance positive car le pays envisage de remplacer le dollar. La Russie est très optimiste sur les crypto-monnaies car même Poutine note qu’elle peut exister.

L’institution bancaire faîtière de la Russie, la Banque centrale de Russie (CBR), a continué de prendre une position ferme sur les crypto-monnaies dans le pays. Lors d’une récente conférence de presse, la directrice de la banque, Elvira Nabiullina, a déclaré aux médias que la banque centrale n’était pas prête à autoriser les ETF de crypto-monnaie à négocier sur le marché russe.

Elle a fait la révélation en réponse à la question de savoir si le pays européen allait emboîter le pas aux États-Unis qui ont récemment approuvé son premier ETF à terme Bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF, pour négocier sur des bourses réglementées et devrait en voir plus. sortir dans les prochains jours.

La récente déclaration de Nabiullina est cohérente avec la façon dont la banque centrale voit les crypto-monnaies. Bien qu’ils aient été critiqués pour cela, l’organisme de réglementation continue d’avertir les banques et les investisseurs russes de se méfier des actifs numériques. Il a émis un avertissement en juillet aux bourses d’éviter de lister les tickers liés aux actifs numériques car ils « augmentent les risques de pertes pour les personnes qui n’ont pas suffisamment d’expérience et de connaissances ».

Malgré les réserves de la banque centrale, les crypto-monnaies sont sérieusement envisagées pour adoption dans d’autres cercles gouvernementaux russes. Pas plus tard que la semaine dernière, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Pankin, a fait remarquer qu’il était possible que le pays utilise d’autres devises et même des « actifs numériques » pour remplacer partiellement l’utilisation de dollars dans les réserves de change et les règlements commerciaux. Pankin a fait cette déclaration en parlant avec le réseau d’information Interfax, un média local.

Le ministère des Affaires étrangères, ainsi que d’autres responsables gouvernementaux, envisagent cette ligne d’action comme un moyen de limiter l’influence du dollar américain sur l’économie nationale et de contrer les conséquences de l’augmentation des sanctions américaines sur le pays.

La lutte politique entre la Russie et les États-Unis, deux puissances mondiales notables, a probablement motivé la Russie à envisager désormais la crypto-monnaie pour le commerce extérieur. Dans l’état actuel des choses entre les deux pays, la position des États-Unis en tant que fournisseur de la devise de change de facto a mis la Russie dans une situation difficile car les États-Unis sanctionnent actuellement les paiements en dollars provenant de Russie qu’ils considèrent suspects, selon Pankin.

La situation a également été commentée par le président russe, Vladimir Poutine, qui a dans le même temps exprimé une position haussière sur les crypto-monnaies. Lors d’une récente interview avec CNBC, il a averti que les politiques américaines allaient forcément jouer contre elles, car de plus en plus de pays abandonneraient le dollar pour d’autres devises comme monnaie de réserve s’ils continuaient à essayer d’influencer les résultats politiques avec des sanctions économiques. Plus précisément, il a décrit la situation comme les États-Unis « coupant la branche sur laquelle ils sont assis ».

Lorsqu’on lui a demandé si la Russie envisageait d’utiliser les crypto-monnaies comme moyen de conclure des contrats d’approvisionnement en pétrole, Poutine a noté que la possibilité était là pour l’avenir. Il a ajouté que la classe d’actifs peut exister en tant que moyen de paiement, mais qu’il était trop tôt pour être utilisé dans la négociation de contrats pétroliers.