La Banque centrale de Russie se méfie des crypto-monnaies et étudie leur interdiction | La technologie

Bien qu’elles continuent de se développer et de gagner en présence, les crypto-monnaies sont rejetées dans certains pays de grande importance et la Russie pourrait les interdire.

L’activité de crypto-monnaie est controversée à plusieurs égards. Chaque année gagner les investisseurs et l’intérêt du marché et ce 2021 est le meilleur exemple, mais il y a aussi de nombreuses recommandations pour ne pas investir dans eux et les pays qui combattent l’exploitation minière ou s’en méfier au point de les interdire.

Le 24 septembre, la Chine a déclaré illégales les transactions de crypto-monnaie. Il s’agit d’un nouveau repli du secteur, même s’il n’a pas entraîné de baisse générale mais ponctuelle. Cependant, ce n’est peut-être pas le seul grand pays à le faire et La Russie pourrait faire le même pas, tel que publié dans ..

La Banque centrale de Russie a partagé son rejet total de la transaction de crypto-monnaie et ils les ont évalués comme un risque pour la stabilité financière du pays. De plus, il semble qu’il étudie comment les limiter ou les interdire.

Vous avez accumulé des « épargnes », et vous souhaitez les consacrer à investir. C’est naturellement que le doute surgit : est-ce que j’investis en actions ou en crypto-monnaies ?

Cette vision affecte toutes les crypto-monnaies, du bitcoin à l’ethereum en passant par Shiba Inu, peu importe laquelle. Cet argent numérique passe sous le radar du pays et ils partagent qu’il pourrait être utilisé à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Ce ne serait pas le premier pas dans cette direction en Russie. L’année dernière il était interdit de l’utiliser comme moyen de paiement dans les magasins. Bien que cela n’ait pas complètement découragé son utilisation et que le « volume annuel de transactions de crypto-monnaies effectuées par les Russes est d’environ 5 milliards de dollars », note la Banque centrale de Russie.

Si cette étape est franchie, la Russie rejoindrait la Chine et serait une autre façade pour le secteur des crypto-monnaies. De plus, il est prévu qu’à partir de Les pays occidentaux ont également une réglementation plus importante, même si pour les assimiler complètement, sans les rejeter.

Il est possible que dans les semaines à venir nous en sachions plus à ce sujet, mais la Russie n’est pas un pays dont le pouls tremble dans ce type d’actions et Il n’est pas exclu qu’il annonce prochainement la mesure.