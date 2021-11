La banque centrale de Singapour jette les bases d’une CBDC qu’elle ne pense pas nécessaire : rapport

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) jette les bases technologiques d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) au cas où elle déciderait d’en émettre une, a déclaré le directeur général Ravi Menon lors du Singapore Fintech Festival.

Cependant, le cas d’une CBDC de détail n’est pas urgent, a déclaré Menon selon un rapport publié mardi par le Straits Times. Menon a déclaré que les avantages d’un dollar singapourien numérique du point de vue de l’inclusion financière ne sont « pas convaincants ». La baisse de l’utilisation des espèces est l’une des principales motivations de certaines banques centrales avec des plans CBDC plus avancés, comme la Chine et la Suède, ce que Menon a dit ne s’applique pas à Singapour. « Une forte proportion de Singapouriens ont des comptes bancaires et des paiements électroniques dans Singapour est omniprésent, très efficace et compétitif », a-t-il déclaré. Néanmoins, la banque centrale de Singapour et les entreprises du secteur privé construisent l’infrastructure technologique nécessaire au lancement d’une CBDC, si la ville-État insulaire décide d’en introduire une, a ajouté Menon. Ceci est connu sous le nom de « Projet Orchidée ».

