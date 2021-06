Actualités Bitcoin

La Banque centrale de Tanzanie dit qu’elle travaille sur la directive du président pour se préparer à l’adoption de Bitcoin

La banque centrale de Tanzanie a déclaré qu’elle travaillait sur la directive du président Samia Suluhu pour se préparer aux crypto-monnaies, ce qui pourrait annuler l’interdiction des actifs numériques en 2019.

La nouvelle présidente est arrivée au pouvoir en mars après la mort de son prédécesseur John Magufuli et est beaucoup plus ouverte que lui aux investissements étrangers. Plus tôt ce mois-ci, elle a déclaré que l’arrivée d’actifs cryptographiques dans le pays d’Afrique de l’Est était inévitable.

“Dans le secteur financier, nous avons assisté à l’émergence de la technologie blockchain ou de la crypto-monnaie”, a déclaré Hassan lors de l’ouverture d’une nouvelle succursale de la banque centrale à Mwanza ce mois-ci.

« De nombreux pays dans le monde n’ont pas accepté ou commencé à utiliser ces devises. Cependant, je voudrais conseiller à la banque centrale de commencer à travailler sur ces questions. Soyez simplement prêt.

Ces commentaires sont intervenus peu de temps après qu’El Salvador soit devenu le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale.

En novembre 2019, la banque centrale de Tanzanie a interdit la cryptographie, affirmant qu’elle n’était pas reconnue par la loi locale comme monnaie légale, et a averti ses citoyens de rester à l’écart car ils pourraient perdre de l’argent s’ils investissaient dans de tels actifs spéculatifs.

Mais maintenant, la Banque de Tanzanie s’adapte suite aux commentaires du président.

“La banque travaille sur les directives données”, a déclaré à . un porte-parole de la banque centrale cette semaine, mais a refusé de donner plus de détails.

Le porte-parole n’a pas précisé s’il prévoyait d’adopter des crypto-monnaies existantes ou envisageait d’émettre sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Le président de l’Association des banquiers de Tanzanie, Abdulmajid Nsekela, s’est félicité de la poussée du président pour l’économie de 63 milliards de dollars qui repose fortement sur les transactions en espèces.

« L’élément le plus difficile pour les régulateurs est d’être pris par surprise par les innovations », a-t-il déclaré, ajoutant : des préparations progressives les aideraient à évaluer les risques et à trouver des moyens de les traiter à l’avance.

Cependant, les analystes ont averti que les progrès pourraient être lents car si le changement de ton du président est clair s’il faut voir “si la banque centrale prendra des mesures concrètes pour adopter les crypto-monnaies”, a déclaré Faith Mwangi, analyste chez Tellimer.

Des mesures similaires pour adopter Bitcoin comme monnaie légale sont également prises par le Paraguay et le Panama.

