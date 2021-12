Bank Republic of Indonesia, l’institution financière du pays, envisagerait d’émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour lutter contre l’utilisation de la crypto-monnaie. « Une CBDC serait l’un des outils pour lutter contre la crypto. nous avons tendance à supposer que les gens réaliseraient que la CBDC est plus crédible que la crypto », a déclaré le gouverneur adjoint adjoint de la banque.

La banque centrale considère la CBDC comme un outil pour « combattre la crypto »

Juda Agung, gouverneur adjoint adjoint de la Bank Republic of Indonesia, l’institution financière du pays, a parlé de la crypto-monnaie et de la monnaie numérique de l’institution financière (CBDC) tout au long de son « test d’adéquation et de correction » parlementaire pour devenir le sous-gouverneur de l’institution financière.

En République d’Indonésie, les actifs cryptographiques sont répertoriés sur les contrats à terme sur les artefacts et sont réglementés par le ministère du Commerce, a expliqué le gouverneur adjoint. Cependant, il a souligné qu’ils ont besoin d’un impact important sur l’économie nationale du pays, en élaborant :

« Une CBDC serait l’un des outils pour lutter contre la crypto. nous avons tendance à supposer que les individus réaliseraient CBDC plus crédible que la crypto. La CBDC ferait partie d’un plan pour gérer l’utilisation de la crypto dans les transactions monétaires.

Selon le ministère du Commerce, environ 7,4 millions d’Indonésiens ont investi dans des actifs cryptographiques au mois de J, soit le double par rapport à l’année dernière. Leurs transactions cryptographiques ont détruit à peu près 478 500 milliards de roupies (33,3 milliards de dollars). Le gouvernement indonésien va de l’avant avec des plans pour aligner un échange crypto avide.

Pendant ce temps, le Conseil des oulémas indonésiens (Majelis body Indonesia ou MUI), la haute instance musulmane du pays qui détient l’autorité sur le respect de la loi islamique, a récemment déclaré l’utilisation de la crypto-monnaie haram, interdite par la charia pour les musulmans.

