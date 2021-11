L’Indonésie envisage de développer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) comme moyen de contrer l’utilisation de la crypto-monnaie dans le pays.

Juda Agung, gouverneur adjoint de la Banque d’Indonésie, a déclaré au parlement qu’une roupie numérique résoudrait l’effet du commerce de crypto sur le système financier, a rapporté mardi Bloomberg. « Une CBDC serait l’un des outils pour lutter contre la crypto », a-t-il déclaré. « Nous supposons que les gens trouveraient la CBDC plus fiable que la crypto. » La banque centrale d’Indonésie a annoncé son intention de développer une CBDC en mai de cette année. Les chefs religieux du pays ont déclaré qu’il était interdit aux musulmans d’utiliser la crypto plus tôt ce mois-ci, en raison d’éléments de l’incertitude et les paris. L’Indonésie a l’une des plus grandes populations musulmanes au monde. Jusqu’à 7,4 millions d’Indonésiens ont été investis dans la crypto en juillet, soit le double de l’année précédente, selon le rapport de Bloomberg.

