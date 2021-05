Légal & Réglementation

La Banque centrale d’Iran interdit les dépôts étrangers; Politique “ BTC extrait localement uniquement ” pour les utilisateurs de Bitcoin

La banque centrale iranienne a introduit une interdiction de tous les Bitcoins (BTC) – mais pas ceux extraits dans le pays. Selon un rapport d’Iran International, Bank Markazi, la banque centrale d’Iran (CBI) a interdit le commerce de Bitcoin non extrait dans le pays. La dernière directive de la CBI vise à préserver le capital dans une économie marquée par les sanctions, ayant précédemment interdit toute négociation de BTC dans le pays.

Le pays a introduit des contrats miniers légaux de Bitcoin pour les mineurs sanctionnés dans le pays. Ces mineurs tirent parti de l’électricité bon marché de ses grands gisements de réserves de pétrole, ce qui rend l’exploitation du BTC moins chère que dans la plupart des pays.

Au plus fort de la tension américano-iranienne qui a provoqué de multiples sanctions contre l’Iran, imposées par l’administration Trump, l’Iran s’est tourné vers Bitcoin pour sauver son rial iranien hyper-gonflé. En janvier 2020, le ministère iranien de l’Industrie, des Mines et du Commerce a accordé plus de 1000 licences aux mineurs de Bitcoin dans le but d’augmenter leurs réserves de change. Plus tard dans l’année, le gouvernement iranien a autorisé les citoyens à utiliser Bitcoin extrait dans le pays pour le commerce international – dans le but de contourner le dollar en raison des sanctions américaines.

Cependant, les nouvelles lois posent des défis quant à la manière exacte dont elles seront mises en œuvre. Comment le gouvernement va-t-il séparer les BTC d’origine locale des BTC étrangers?

S’exprimant sur le sujet, l’avocate suisse Fatemah Fannizadeh a déclaré que la loi pourrait ne pas être facilement appliquée aux particuliers. «Les plates-formes d’échange ne peuvent fondamentalement pas fonctionner», a expliqué Fatemah. “Mais au lieu d’une interdiction générale, cela permet aux banques et aux bureaux de change d’utiliser la crypto iranienne pour les transferts internationaux.”

Avec les récents appels pour le BTC extrait localement de plus en plus fort, l’Iran vise à contourner toutes les sanctions tout en sauvant sa monnaie de l’hyperinflation, a-t-elle ajouté. De plus, autoriser le BTC iranien exclusif dans le pays peut augmenter le nombre de mineurs dans le pays dans le but de produire plus de BTC.

