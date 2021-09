La Banque centrale du Bhoutan s’associe à Ripples pour tester la CBDC

in

La Banque centrale du Bhoutan va tester la CBDC aux côtés de Ripple. La lutte juridique avec la SEC persiste. Le Bhoutan est un pays d’Asie du Sud. Cela menace la Chine.

La Banque centrale du Bhoutan, également appelée Autorité monétaire royale du Bhoutan, devrait commencer à tester sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC) avec Ripple, selon des sources japonaises.

Ripple intégrerait sa technologie de grand livre distribué dans le système de paiement existant du Bhoutan pour le procès, car la monnaie alimentée par Ripple serait utilisée pour les envois de fonds transfrontaliers ainsi que pour les services de règlement.

Selon Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, la société travaille au développement d’une plate-forme qui permettrait à différentes CBDC d’interagir. Il a déclaré que le partenariat avec la Banque centrale du Bhoutan existe depuis longtemps.

L’alliance entre Ripple et la banque centrale du Bhoutan est devenue claire en avril lorsque Tashi Yezer, directeur des systèmes de paiement à la banque centrale, a pris la parole lors de la conférence Ripple pour la région APAC.

Avant cela, Ripple avait révélé sa version privée du XRP Ledger, explicitement conçue pour les banques centrales avec des fonctionnalités instantanées, économes en énergie et fiables.

David Schwartz, CTO de Ripple, a dévoilé le concept de chaînes latérales fédérées sur le grand livre XRP. Elle permet aux banques centrales de construire leurs réseaux et a publié un livre blanc intitulé « L’avenir des CDBC ».

Malgré un partenariat avec la Banque centrale du Bhoutan, la bataille juridique de Ripple persiste avec la SEC

Les développeurs XRP sont toujours en cour avec la Security and Exchange Commission (SEC) sur XRP pour déterminer s’il s’agit d’un actif numérique comme les revendications Ripple ou d’une sécurité comme les revendications SEC.

Une récente mise à jour sur l’affaire judiciaire, qui dure depuis des mois, est que la demande de Ripple de documents détaillant les «politiques commerciales régissant les actifs numériques» des chiens de garde a été rejetée par la juge Sarah Netburn.

Les choses ont basculé du côté de Ripple après avoir enregistré une série de progrès dans le procès. Cependant, sa demande de document détaillant la politique du chien de garde a été refusée.

L’avocat James K. Filan a déclaré que le juge d’instruction américain avait refusé d’accorder aux accusés l’accès aux documents qui prouveraient si les employés de la SEC effectuaient des transactions en Bitcoin, Ether ou XRP, car cela était plus susceptible de “causer la confusion” que de fournir des informations pertinentes. résultats.

Où est le Bhoutan ?

Le Bhoutan est un pays d’Asie du Sud. C’est un royaume bouddhiste situé à la limite orientale de l’Himalaya, connu pour ses monastères, ses forteresses (ou dzongs) et ses paysages spectaculaires qui vont des plaines subtropicales aux montagnes et vallées escarpées (Wikipédia).

La Chine la borde au nord et l’Inde au sud, à l’est et à l’ouest. Le Népal, le Bangladesh et le Myanmar sont situés à proximité du Bhoutan mais ne partagent pas de frontière terrestre.

La capitale du pays est Thimphu qui est aussi la plus grande ville du pays. Le Bhoutan est connu pour sa beauté naturelle, la conservation de ses forêts, son bonheur national brut, sa grande culture, son patrimoine et sa biodiversité. Le Bhoutan couvre 72 pour cent de la superficie forestière du pays, qui est l’un des plus grands sites de biodiversité au monde.