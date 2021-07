La Banque centrale du Brésil dit que le pays passera à la cbdc Crypto new media

TL;Répartition DR

João Manoel Pinho de Mello, directeur de la Banque centrale du Brésil (BCB) a souligné l’importance de la monnaie numérique, notant que le pays explorait des moyens de passer du papier-monnaie à la monnaie numérique dans les années à venir.

Le directeur de la Banque centrale du Brésil l’a fait savoir lors d’un symposium organisé pour les parties prenantes afin de discuter de la possibilité et de la capacité de la monnaie numérique et de la manière dont la migration de la monnaie fiduciaire vers une forme de paiement numérique peut être exécutée.

Selon Mello, pour que l’initiative fonctionne et qu’un passage réussi à la forme numérique de paiement se produise, la Banque centrale du Brésil devra adopter les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

Mello, qui dirige l’organisation du système financier et le département de résolution de la Banque centrale du Brésil, a expliqué que l’utilisation de la CBDC aidera la banque à réaliser sa vision. Il a noté que si elle est bien conçue et organisée, la monnaie numérique appartenant à l’État peut stimuler l’inclusion financière du pays ainsi que réduire le coût et le délai des paiements transfrontaliers.

Le directeur de la banque souligne toutefois que le lancement d’une CBDC d’État nécessiterait beaucoup d’attention et un examen rigoureux pour éviter une violation des lois sur la protection des données et prévenir les cyberattaques. Il a également soutenu que le lancement d’une CBDC se produira dans des situations où il peut apporter une plus grande efficacité et transparence aux transactions.

Dans un développement similaire, Roberto Campos Neto, président de la Banque centrale du Brésil, a récemment révélé que le pays pourrait être prêt à déployer une monnaie numérique appartenant à l’État dès l’année prochaine.

Selon les rapports, le pays explore activement la monnaie numérique et le rapport actuel montre que les exigences pour l’adoption d’une CBDC brésilienne seront remplies dans deux à trois ans.

Neto, qui a obtenu une maîtrise et un baccalauréat en économie de l’UCLA, a défendu un nouveau cours notant que la banque centrale doit continuer à innover, tester les monnaies numériques et explorer comment mieux monétiser les données. Il a en outre souligné que les lois monétaires du Brésil datent de 1960 et devraient également être étudiées et mises à jour.

En outre, Mello a également exhorté les pays à envisager la création d’une monnaie numérique appartenant à l’État pouvant être utilisée entre différents pays. Selon lui, si elle était dévoilée, elle faciliterait la croissance des économies nationales et empêcherait également les substitutions indésirables de la monnaie souveraine d’un pays à celle d’un autre.