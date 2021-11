La Banque centrale du Brésil prévoit de lancer un projet pilote CBDC en 2022 et étudie la réglementation des crypto-monnaies

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Selon les informations du président de la Banque centrale du Brésil, la CBDC brésilienne sera une réalité l’année prochaine, puisque les tests de celle-ci vont commencer.

La Banque centrale du Brésil (BCB) envisage de lancer un pilote de sa monnaie numérique (CBDC) d’ici 2022, a annoncé vendredi le président de la BCB, Roberto Campos Neto, a rapporté le média Estadao.

La BCB a informé le Sénat brésilien en septembre qu’elle prévoyait de lancer la version finale d’un réel numérique en 2024, selon les estimations de Fabio Araujo, conseiller économique de la BCB, qui a ajouté que la l’autorité monétaire procéderait aux premiers tests en 2022.

Crypto ordinaire

La banque centrale du Brésil discute également d’un projet de loi visant à réglementer les actifs numériques en tant que véhicule d’investissement, a déclaré Campos Neto, selon un rapport d’Estadao.

« [Crypto] Il commence déjà à affecter même les comptes nationaux, ce qui signifie qu’il est devenu un instrument d’investissement pertinent », a souligné Campos Neto, et a ajouté que les achats de crypto-monnaie affectent les chiffres d’importation du Brésil.

À cet égard, il a déclaré qu’il est nécessaire de comprendre ce que le gouvernement veut faire dorénavant concernant ce règlement.

Selon la BCB, les Brésiliens ont déjà acquis l’équivalent de 4,27 milliards de dollars US en cryptomonnaies entre janvier et octobre 2021. En août, Campos Neto a déclaré que les Brésiliens disposaient d’environ 40 milliards de dollars US au total en cryptomonnaies.

Campos Neto a également fait référence aux sociétés de technologie financière ou de technologie financière. Selon le président de la banque centrale, il a été conclu qu’il était nécessaire de modifier le capital requis pour les fintechs et les méthodes de paiement. « Certaines fintechs se sont développées, elles avaient déjà la taille de banques et n’avaient pas les mêmes exigences de fonds propres », a-t-il expliqué, citant la règle internationale du « même risque, même réglementation ».

Il est à noter que 48% des Brésiliens souhaitent suivre les étapes d’adoption du Bitcoin d’El Salvador, comme l’a révélé un sondage en septembre. Or, le gouvernement ne semble pas prendre en compte cette voie. La banque centrale a qualifié les crypto-monnaies de « spéculatives ». Pendant ce temps, un député promeut une loi similaire à la loi salvadorienne.

Sources : Banque centrale, État, Coindesk, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash