La Banque centrale du Japon commence à expérimenter avec une CBDC

La Banque du Japon (BOJ), la banque centrale du Japon, a commencé à tester une monnaie numérique émise par la banque centrale (CBDC). L’autorité a publié cette nouvelle par une annonce officielle le 5 avril, notant qu’elle avait franchi les étapes nécessaires pour commencer à expérimenter la faisabilité technique des principales caractéristiques et fonctions d’une CBDC. La banque aurait commencé aujourd’hui la première phase de la preuve de concept (PoC).

Selon l’annonce, la phase 1 des tests PoC verra BOJ créer une litière pour le système CBDC. La banque mènera ensuite des expériences sur les fonctions rudimentaires liées à l’utilisation d’une CBDC comme instrument de paiement. Ceux-ci comprennent l’émission, la distribution et le rachat. Cette phase de test serait active pendant un an, jusqu’en mars 2022.

Une fois la première phase terminée, la banque décidera s’il est nécessaire de continuer à tester les cas d’utilisation d’une CBDC. Si le BOJ trouve une expérimentation supplémentaire pertinente, il lancera la deuxième phase de test, qui se pencherait sur le fonctionnement d’une CBDC. Il s’agit notamment de décider du montant de CBDC qu’une banque peut avoir. En outre, cette phase pourrait inclure un programme pilote qui comprend les prestataires de services de paiement (PSP) et les utilisateurs finaux.

La position vague du Japon sur la CBDC

Cette nouvelle fait suite à une annonce antérieure dans laquelle la BOJ a indiqué qu’elle n’envisagerait de lancer une CBDC que lorsque cela est complètement nécessaire.

Dans le post, la banque a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de baisse significative de la circulation des liquidités pour le moment. Cependant, si un tel scénario se présente et que les monnaies numériques privées ne constituent pas une alternative efficace en espèces, la banque envisage d’émettre une CBDC à usage général. Cette CBDC ferait office d’instrument de paiement aux côtés des monnaies fiduciaires. La BOJ a conclu en disant que tant qu’il y aura une demande publique de liquidités, elle maintiendra son engagement de les fournir.

Cependant, la directrice exécutive de la BOJ, Uchida Shinichi, estime que ces expériences sont importantes. Dans un communiqué de presse le mois dernier, il a déclaré que si la banque n’envisage pas encore d’émettre une CBDC, les expériences sont une étape nécessaire.

Shinichi a ajouté que l’avenir des systèmes de paiement et de règlement dépendra de la technologie blockchain. Étant donné que le système financier structurera ses réseaux autour de la blockchain, ce qui est sûr et pratique, il a déclaré que la BOJ ne savait pas si l’émission d’une CBDC serait pertinente ou non.

