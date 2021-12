CBDC

La Banque centrale du Mexique lancera sa monnaie numérique au cours des 3 prochaines années pour «faire progresser l’inclusion financière», déclare le gouvernement

La banque centrale du Mexique lancera sa propre monnaie numérique d’ici 2024, a annoncé le gouvernement mexicain sur les réseaux sociaux.

« Banxico rapporte qu’il aura sa propre monnaie numérique en circulation d’ici 2024 », a écrit le gouvernement mexicain sur son compte Twitter officiel cette semaine.

Dans son article, la banque centrale a déclaré qu’elle considérait ces nouvelles technologies et la dernière infrastructure de paiement « très importantes » et « des options précieuses pour faire progresser l’inclusion financière dans le pays ».

Banxico, l’autorité monétaire du Mexique, n’a cependant pas confirmé l’évolution elle-même. La banque centrale est juridiquement indépendante du gouvernement mexicain. Un haut responsable de banque anonyme a également déclaré à . que l’annonce n’était « pas officielle ».

Il y a quelques semaines, Banxico a déclaré dans un rapport qu’il étudiait et travaillait actuellement sur le développement d’une plate-forme pour la mise en œuvre d’une monnaie numérique, mais n’a donné aucun détail sur le calendrier.

Ce projet CBDC vise à améliorer l’inclusion financière en ouvrant des comptes pour l’enregistrement d’une monnaie numérique pour les personnes bancarisées et non bancarisées, ajoute le rapport.

Cette semaine, la banque centrale de l’Inde a également déclaré qu’elle devait adopter un modèle de base pour sa CBDC.

« Compte tenu de son impact dynamique sur l’élaboration des politiques macroéconomiques, il est nécessaire d’adopter initialement des modèles de base et de les tester de manière exhaustive afin qu’ils aient un impact minimal sur la politique monétaire et le système bancaire », a déclaré la Reserve Bank of India (RBI) dans un rapport. « Les progrès de l’Inde dans les systèmes de paiement fourniront une épine dorsale utile pour mettre une CBDC de pointe à la disposition de ses citoyens et institutions financières », a-t-il ajouté.

La banque faîtière a en outre déclaré dans son rapport « Tendance et progrès du secteur bancaire en Inde 2020-21 » que la CBDC peut offrir une myriade d’avantages tels que la liquidité, l’évolutivité, l’acceptation, un règlement plus rapide et la facilité des transactions avec l’anonymat de ses utilisateurs.

