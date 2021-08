La Banque centrale du Nigeria en dit plus sur sa CBDC : l’e-naira

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La Banque centrale nigériane a dévoilé les directives de la CBDC et annonce son intention de lancer le portefeuille E-Naira

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a confirmé que votre monnaie numérique e-naira aura cours légal et un statut d’actif sans intérêt. De plus, une limite sera imposée aux transactions des clients et aux transactions basées sur la valeur. Cela a été rapporté par les médias Nairametrics et Bitcoin.com.

Selon le rapport Nairametrics, les nouvelles informations sur la conception et le module opérationnel d’e-naira sont contenues dans un document que la CBN a récemment envoyé aux banques. Le même document partage également des détails sur les fonctions attribuées à chacune des parties participant au programme e-naira. Il convient de rappeler que le naira est la monnaie officielle nigériane.

Comme expliqué dans le rapport, la CBN elle-même sera responsable de la première partie du déploiement de l’e-naira. Cela impliquera l’émission, la distribution et la destruction de la monnaie. Dans la deuxième étape, appelée Financial Institutions Suite, “les institutions financières agréées peuvent demander des devises ou émettre des pièces stables”. Ils vont également « gérer la monnaie numérique dans les agences, Connaître son client (KYC), identification et capacité de conformité Anti-Money Laundering ».

Le gouvernement nigérian s’engagera dans la troisième étape où il « traitera les paiements numériques envoyés et reçus des citoyens et des entreprises ». Dans la quatrième étape, les commerçants devraient fournir « des logiciels de paiement et de gestion d’entreprise à faible coût, des points de vente, des solutions de paiement à distance, des capacités en ligne, une analyse des transactions et un rapprochement ». La dernière étape, également connue sous le nom de Retail Consumer Suite, se concentrera sur l’architecture de la monnaie numérique.

E-naira et “Speed ​​Wallet”

Pendant ce temps, un rapport de CryptoTVplus indique que le CBN est maintenant sur la bonne voie pour lancer un portefeuille pour sa monnaie numérique. Selon le rapport, ce portefeuille permet à CBN d’atteindre son objectif de lancer e-naira avant le 1er octobre 2021. Cependant, ce portefeuille ne concurrencera pas les banques existantes. Au lieu de cela, le rapport du point de vente indique qu’il “servira de moyen de transaction de valeur, en attendant que les banques et autres innovateurs puissent fournir leurs propres portefeuilles”.

Le portefeuille, connu sous le nom de Speed ​​Wallet, comportera trois niveaux. Le premier niveau est destiné aux Nigérians sans compte bancaire. Cependant, l’accès ne sera obtenu qu’en présentant « une photo d’identité, nom, lieu et date de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone ».

Les utilisateurs de portefeuille de niveau deux, en revanche, doivent “avoir un compte dans une banque existante”. Les utilisateurs de ce niveau “ne peuvent envoyer et recevoir que 400 USD [N 200.000] quotidiennement avec un solde accumulé quotidien de 1 000 USD. [N 500.000.]”. L’exigence minimale pour ce niveau est un numéro de vérification bancaire (BVN). Le troisième niveau permet des transactions quotidiennes pour une somme de 2 000 USD avec un solde cumulé quotidien de 10 000 USD. Avoir un BVN est l’exigence minimale.

Le mois passé, QuotidienBitcoin a publié des rapports indiquant qu’à partir du 1er octobre, le Nigéria lancerait un test pilote pour sa propre monnaie numérique adossée à la banque centrale (CBDC). A cette époque, le directeur du domaine des technologies de l’information, Rakiya, Mohammed, a indiqué dans un communiqué qu’ils seraient les tests pilotes de GIANT, le projet de développement d’une CBDC datant de 2017, qui fonctionnera sur l’Hyperledger Fabric. Réseau de blockchain.

