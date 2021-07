La Banque centrale du Nigeria lancera un projet pilote CBDC le 1er octobre new Crypto new media

in

La Banque centrale du Nigeria lancera un projet pilote de CBDC le 1er octobre La banque centrale des pays africains explore le mouvement de la monnaie numérique

La Banque centrale du Nigeria a rejoint le train rapide des pays cherchant à dévoiler une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en annonçant sa décision de lancer le pilote du programme le 1er octobre.

Une plateforme d’information locale a rapporté que la Banque centrale du Nigeria avait choisi le 1er octobre comme jour pour faire flotter une monnaie numérique de banque centrale dans le pays.

Rakiya Mohammed, directeur des technologies de l’information de la Banque centrale du Nigeria, a révélé la date et a noté que la banque faîtière du pays pourrait également exécuter une preuve de concept avant la fin de l’année.

Ce nouveau mouvement est un développement remarquable pour les passionnés de crypto-monnaie du pays, qui se targuent des plus grands cas d’utilisation de monnaie numérique sur le continent. Les données recueillies par Binance ont révélé que les Nigérians sont les plus grands utilisateurs de P2P en Afrique, avec une croissance de plus de 2 228,21% de janvier à avril de cette année.

Godwin Emefiele, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, avait récemment révélé que la monnaie numérique aurait sa place dans le pays malgré l’interdiction actuelle.

De plus, Mohammed a noté que le programme pilote CBDC, qui a été surnommé “Giant”, sera supervisé et supervisé par Hyperledger Fabric, une fondation blockchain axée sur le développement d’applications de niveau entreprise et de solutions industrielles pour s’adapter à un large éventail de cas d’utilisation.

La Banque centrale du Nigeria s’apprête à influencer d’autres banques centrales du continent

Notamment, plusieurs passionnés et experts de crypto-monnaie dans le pays ont salué la décision de la Banque centrale du Nigeria de lancer un programme pilote CBDC.

Jafarudeen Samad, PDG de Mondo exchange, une plateforme de crypto-monnaie peer-to-peer, a souligné que la décision de la CBDC du Nigeria faciliterait et encouragerait les banques centrales d’autres pays africains à emboîter le pas.

Il convient de noter que l’annonce du Nigeria intervient juste après l’annonce de la Banque du Ghana (BoG) de piloter sa CBDC dans deux mois. Selon son annonce, la banque centrale ghanéenne a fait appel à Emtech, un consortium de transformation numérique, pour lancer un bac à sable axé sur la blockchain, les CBDC et l’inclusion financière.

Des pays africains comme le Maroc, l’Égypte, le Kenya et l’Afrique du Sud ont indiqué qu’ils envisageaient également de développer leurs propres monnaies numériques. En outre, six pays d’Afrique de l’Est étudient la possibilité d’adopter la CBDC comme alternative à leur système de paiement partagé.