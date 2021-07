La Banque centrale du Nigeria lancera un projet pilote pour sa nouvelle CBDC le 1er octobre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon la banque, la nouvelle CBDC sera connue sous le nom de GIANT et est en cours de développement depuis 2017. Les tests permettront à la banque centrale de tester de première main certains concepts liés à l’adoption et à l’utilisation de ces actifs.

***

La Banque centrale du Nigeria (CBN), l’entité qui régit les politiques monétaires du pays africain, a annoncé qu’à partir du 1er octobre, elle lancera un test pilote pour sa propre monnaie numérique soutenue par l’entité centrale (CBDC).

CBN pilotera sa CBDC en octobre de cette année

C’est ce qu’a révélé le CBN dans un communiqué aujourd’hui, où le directeur du domaine des technologies de l’information, Rakiya, Mohammed, a indiqué que cela correspondrait aux tests pilotes de GIANT, le projet de développement d’une CBDC datant de 2017, qui fonctionnera sur le réseau Hyperledger Fabric Blockchain.

À cet égard, Mohammed et d’autres représentants de la CBN ont souligné les efforts du pays pour avancer dans ce domaine et ne pas prendre de retard sur les progrès signalés par d’autres pays comme la Chine. Ils ont également souligné qu’il existe de nombreuses banques centrales qui effectuent de la recherche et du développement pour leurs propres CBDC, abordant désormais les défis que la création d’une monnaie numérique de circulation nationale impliquerait.

Selon les représentants de la CBN, la création de sa propre monnaie numérique contribuerait aux processus de gestion et à la croissance économique, soutenant principalement l’inclusion financière et les opérations commerciales internationales, étendant ces avantages aux systèmes de paiement et de transfert, car elle faciliterait les flux de capitaux. parmi les plus intéressés.

Changement de perspective envers les crypto-monnaies

Cette nouvelle annonce de la CBN intervient à un moment où l’entité a progressivement changé la perspective avec laquelle elle a abordé les principales crypto-monnaies, passant d’une approche totalement restrictive à autoriser la commercialisation de monnaies numériques sur son territoire.

Gardons à l’esprit qu’au Nigeria, les devises telles que le Bitcoin ont représenté un mécanisme permettant aux résidents de rechercher une protection contre les difficultés économiques que traverse le pays. L’important flux de capitaux vers les crypto-monnaies a conduit la CBN et les autorités à adopter une approche restrictive vis-à-vis de ces actifs, tandis que dans le même temps, diverses organisations civiles ont profité des avantages des crypto-monnaies pour recevoir des financements de personnes intéressées à soutenir ses causes.

Bien que le concept d’une CBDC soit complètement différent des principes sur lesquels repose le fonctionnement des principales crypto-monnaies déjà connues, de nombreux analystes considèrent que lorsqu’ils commenceront à tester ces actifs, il y aura plus de publicité pour les monnaies numériques les plus réputées, puisque les gens vont d’acquérir une expérience directe dans l’utilisation et la gestion de ces actifs, en migrant vers d’autres qui offrent de plus grandes garanties de liberté et de confidentialité dans les opérations.

Quant au nouveau pilote, pour le moment la portée du projet et les entités qui participeront à ces premiers tests sont inconnues.

Lecture recommandée

Source : Cointelegraph, Gazettengr

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash