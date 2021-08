La Banque centrale du Nigeria se rapproche de la CBDC flottante Crypto new media

TL;Répartition DR

La Banque centrale du Nigeria publie un guide CBDC à l’intention des banques. Le guide contient le modus operandi de la CBDC. Firme mondiale de fintech, Bitt Inc partenaire de CBN sur le projet CBDC.

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a publié un guide des banques commerciales contenant des détails sur le lancement du naira numérique et sur la manière dont il fonctionnerait et serait géré par ces banques commerciales et utilisateurs.

Dans le communiqué de la banque centrale, le document a souligné que l’e-Naira est une monnaie légale pour l’ensemble du pays. Il a également noté que la monnaie serait une monnaie numérique ne portant pas intérêt, contrairement aux pièces cryptographiques.

Le rapport de la Banque centrale du Nigeria indique également les limites imposées aux clients en fonction du type de portefeuille qu’ils sont autorisés à utiliser.

L’e-naira de la Banque centrale du Nigeria fonctionnera parallèlement à la monnaie fiduciaire du pays (Naira). Le CBN dit qu’il serait responsable de l’émission, de la distribution et du rachat de la monnaie numérique, entre autres fonctions de surveillance et de gestion.

Caractéristique principale de la CBDC de la Banque centrale du Nigeria

Contenue dans le document envoyé aux banques commerciales, la CBDC opérerait dans le cadre d’une structure à plusieurs niveaux de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (AML/KYC). Il y aurait un « speed wallet » à trois niveaux pour les consommateurs.

L’un est destiné aux utilisateurs sans compte bancaire. Ils pourraient transférer un maximum de 50 000 (100 $) par jour et posséder un solde cumulatif de 300 000 (600 $).

D’autres portefeuilles sont destinés à ceux qui ont un compte bancaire avec une limite de transaction plus élevée par jour et des soldes de portefeuille plus solides.

CBN dévoile un partenaire technique pour CBDC

La banque a engagé la société mondiale Fintech, Bitt Inc., en tant que partenaire technique pour sa monnaie numérique.

Dans une déclaration de la banque, la sélection de Bitt Inc par CBN, parmi des soumissionnaires hautement compétitifs, reposait sur la compétence technologique, l’efficacité, la sécurité de la plate-forme, l’interopérabilité et l’expérience de mise en œuvre de l’entreprise.

Tout en dévoilant le partenaire fintech du pays dans sa CBDC, le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, a énuméré les avantages de la CBDC, notamment un commerce transfrontalier accru, une inclusion financière accélérée, des envois de fonds moins chers et plus rapides, des interventions sociales ciblées plus faciles, ainsi que des améliorations monétaires. l’efficacité des politiques, l’efficacité des systèmes de paiement et la perception des impôts.

Le Nigeria est en passe de déployer sa CBDC depuis 2017. En juin, le ministre des Communications du pays a lié les efforts du gouvernement pour favoriser l’adoption de la blockchain en tant que partie intégrante de l’innovation numérique au Nigeria. Les tests pilotes pour la CBDC commenceront le 1er octobre, jour de l’indépendance du Nigeria.