La Banque centrale du Pérou travaille au développement d’une CBDC

Pour Hannah Perez

Le président de l’autorité monétaire du Pérou a révélé l’information. Il a avancé sur des travaux conjoints avec les banques centrales de l’Inde, de Hong Kong et d’autres pays.

***

La Banque centrale de réserve du Pérou (BCRP) se joint à l’effort mondial pour développer sa propre monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC. Cela a été rapporté par le président de l’entité centrale, Julio Velarde.

Lors de sa participation à la conférence CADE 2021, où il a partagé avec des chefs d’entreprise au Pérou, Velarde a annoncé que la BCRP travaille actuellement sur l’émission d’une monnaie numérique pour répondre aux changements qui approchent au sein du système financier et des paiements à un niveau mondial. niveau. . Les médias locaux ont cité les déclarations du président :

Le système de paiement que nous aurons dans 8 ou 10 ans dans le monde va être complètement différent de celui actuel. Même le système financier sera probablement assez différent […] Nous avons travaillé sur un monnaie numérique.

Le président de l’autorité monétaire péruvienne a expliqué que la BCRP s’est associée et travaille en alliance avec d’autres banques centrales Ils partagent la vision sur le potentiel des monnaies numériques dans les années à venir.

« Nous sommes dans de nombreux projets avec différentes banques centrales. Nous travaillons avec l’Inde, avec Singapour, Hong Kong et avec beaucoup de banques centrales qui réfléchissent vraiment à une monnaie numérique, qui va être celle qui va être imposée à l’avenir », a déclaré Velarde.

Le Pérou se joint à la campagne mondiale pour les CBDC

En général, l’économiste et fonctionnaire péruvien était optimiste quant à l’avenir de la CBDC et assuré que le projet national est plus avancé par rapport aux autres banques centrales des pays européens. Cependant, il n’a pas nié que le travail est en retard dans les pays d’Amérique du Sud comme le Mexique et le Brésil.

« Au moins, nous sommes au même niveau ou en progression par rapport à nos pairs de même taille », a déclaré Velarde, soulignant l’importance du travail de CBDC mené par la banque, au-delà des délais d’émission possibles.

nous ne serons pas les premiers [en tener una moneda digital] car nous n’avons pas les moyens d’être les premiers ou d’affronter les risques, mais nous ne voulons pas être laissés pour compte.

Bien que le président n’ait pas donné plus de détails sur l’évolution, il a indiqué que l’idée avec le projet était de laisser « un bac à sable » qui permet au pays de répondre aux innovations dans le domaine des paiements numériques. « Ensuite, une réglementation plus spécifique viendra »a-t-il ajouté, indiquant la possibilité du déploiement futur d’une réglementation dédiée au secteur de la monnaie numérique.

Enfin, Velarde a annoncé qu’au-delà de l’émission d’une CBDC, la banque centrale péruvienne travaille également sur une autre poignée de projets ; Cependant, il a déclaré qu’il ne semblait pas que le moment soit venu de les mentionner dans le « scénario d’incertitude » actuel.

L’initiative BCRP fait suite à une série d’efforts similaires à travers l’Amérique latine et le reste du monde. Comme nous l’avons signalé dans QuotidienBitcoinLes banques centrales des pays de la région, comme le Guatemala et le Honduras, travaillent sur leurs propres CBDC. Pendant ce temps, dans le reste du monde, la Chine s’est positionnée comme l’une des nations les plus avancées en la matière. Plusieurs pays des Caraïbes ont également lancé des monnaies numériques cette année, notamment les Bahamas.

Sources : RPP Noticias, El Comercio, Gestión Economía, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash