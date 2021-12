La Banque centrale du Sri Lanka estime que Fitch déclasse une « décision précipitée »

L’agence de notation a déclaré qu’il serait difficile pour le gouvernement de faire face à ses obligations de dette extérieure en 2022 et 2023 en l’absence de nouvelles sources de financement externes.

La Banque centrale du Sri Lanka a qualifié la décision de Fitch Ratings d’abaisser la note souveraine internationale du pays de « mesure hâtive », affirmant que l’agence de notation américaine n’a pas reconnu les développements positifs pris par le gouvernement pour galvaniser l’économie.

Fitch Ratings a abaissé samedi la note souveraine du Sri Lanka à « CC » de « CCC », citant un risque croissant de défaut de paiement en 2022, malgré les assurances répétées de la banque centrale que des mesures seront prises pour faire face à tous les remboursements.

« Dans un geste plutôt précipité, Fitch Ratings a abaissé la note souveraine du Sri Lanka le 17 décembre 2021, démontrant son incapacité à reconnaître les développements positifs qui se déroulent au Sri Lanka », a déclaré la Banque centrale du Sri Lanka dans un communiqué de presse.

L’agence de notation a déclaré qu’il serait difficile pour le gouvernement de faire face à ses obligations de dette extérieure en 2022 et 2023 en l’absence de nouvelles sources de financement externes.

« Les obligations comprennent deux obligations souveraines internationales de 500 millions de dollars à échéance en janvier 2022 et de 1 milliard de dollars à échéance en juillet 2022 », a déclaré Fitch.

La Banque centrale a déclaré que contrairement aux affirmations de Fitch sur la probabilité accrue d’un défaut dans les mois à venir, les mesures prises par le gouvernement pour obtenir le soutien des pays amis étaient sur le point de porter leurs fruits.

Les lignes de crédit de l’Inde et des pays du Moyen-Orient n’ont pas non plus été dûment prises en considération, a-t-il déclaré.

« La feuille de route de six mois pour assurer la stabilité du système macroéconomique et financier a clairement articulé les flux de trésorerie attendus d’ici décembre 2021 et mars 2021. restera au-dessus de 3 milliards de dollars. Fitch semble avoir ignoré la facilité de réserve SWAP avec la Banque populaire de Chine d’environ 1,5 milliard de dollars », a déclaré le communiqué de presse.

Fitch a déclaré que les réserves de change du Sri Lanka ont diminué beaucoup plus rapidement que prévu, en raison d’une combinaison d’une facture d’importation plus élevée et d’une intervention en devises de la Banque centrale du Sri Lanka.

« Les réserves de change ont diminué d’environ 2 milliards de dollars depuis août, tombant à 1,6 milliard de dollars fin novembre, soit l’équivalent de moins d’un mois de paiements extérieurs courants (CXP). Cela représente une baisse des réserves de devises étrangères d’environ 4 milliards de dollars depuis fin 2020 », a-t-il déclaré.

La Banque centrale a fait valoir que le gouvernement sri-lankais a donné des assurances claires que toutes les obligations de la dette au cours de la période à venir seront honorées malgré les graves tensions causées par la pandémie au cours des deux dernières années.

La Banque centrale a en outre déclaré que la décision de rétrograder le Sri Lanka sans attendre la première date de test du 31 décembre 2021, ne montrait que de l’imprudence, ce qui ne pouvait que nuire aux investisseurs.

« Tous les acteurs de l’économie, y compris les partenaires d’investissement internationaux, sont priés de ne pas se laisser dissuader par cette action de notation injustifiée, mais plutôt de travailler avec le Sri Lanka pour surfer sur les marées turbulentes, qui devraient s’installer dans les prochains jours », a-t-il ajouté. version ajoutée.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.