La banque centrale du Sri Lanka met le public en garde contre les risques liés aux investissements cryptographiques

La banque centrale du Sri Lanka a pris le marché haussier de la crypto-monnaie de 2021 comme le moment opportun pour mettre le public en garde contre les risques associés aux investissements en crypto-monnaie.

Dans un avis public publié le 9 avril, la Banque centrale du Sri Lanka, ou CBSL, a signalé trois types d’activités de crypto-monnaie: l’extraction de crypto-monnaie, l’investissement dans les offres initiales de pièces et le trading via des échanges de crypto-monnaie. Tous ces éléments, prévient CBSL, exposent les investisseurs à des risques importants. Comme il n’y a pas de garanties réglementaires en place pour les activités de crypto au Sri Lanka, l’institution a identifié quatre principaux domaines de préoccupation pour les investisseurs de détail qui se lancent dans la crypto-monnaie.

Le premier concerne l’absence de recours juridique ou réglementaire spécifique pour les investisseurs en cas de problèmes ou de litiges liés à leurs investissements. Deuxièmement, une large méfiance à l’égard de la forte volatilité de la valeur de la crypto-monnaie a conduit la banque à mettre en garde les traders contre leur exposition à des pertes financières potentiellement importantes.

Troisièmement, la CBSL affirme qu’il existe une forte probabilité que les crypto-monnaies soient associées à des activités criminelles, y compris le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Le Sri Lanka a, ces dernières années, été reconnu par le Groupe d’action financière pour ses efforts de lutte contre les risques de blanchiment d’argent et a obtenu sa radiation d’une soi-disant «liste grise» de juridictions problématiques.

Le dernier avertissement, spécifique à la réglementation des changes au Sri Lanka, implique une violation potentielle par les commerçants de la loi sur les changes du pays. La banque déclare:

«Comme les VC sont négociés en tant qu’actifs dans les Bourses, l’achat de VC à l’étranger entraînerait une violation de la réglementation des changes, car les VC ne sont pas identifiées comme une catégorie d’investissement autorisée au sens de la loi n ° 12 de 2017 sur les changes (FEA). Les cartes de transfert électronique de fonds (EFTC) telles que les cartes de débit et les cartes de crédit ne peuvent pas non plus être utilisées pour les paiements en devise étrangère liés aux transactions en monnaie virtuelle, conformément à la réglementation des changes au Sri Lanka. “