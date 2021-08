La Banque centrale du Venezuela a déclaré un plan de redénomination « Digital Bolivar »

in

Par Clark

La Banque centrale du Venezuela a déclaré le nouvel accord de redénomination de sa monnaie fiduciaire connue sous le nom de « Bolivar numérique ». Cette nouvelle proposition vise à modifier les transactions par six zéros dynamiques par rapport au prix actuel de la devise. alors qu’il est dit numérique, cela n’a rien à voir avec la proposition d’une nouvelle monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC), mais il prétend avoir comme objectif l’événement d’une économie numérique dans le pays.

Le plan de redénomination numérique Bolivar déclaré

La Banque centrale du Venezuela a publié hier une déclaration politique sur la mise en œuvre d’un accord de remplacement de la dénomination pour sa devise rescrit une fois que le live a été divulgué par certaines sources le mois dernier.

Le plan, connu sous le nom de « Bolivar numérique » par les autorités, prévoit six zéros dynamiques à partir du prix actuel de la devise rescrit pour faciliter le processus de création de paiements et de transactions. Au moment de la rédaction, il y a un échange par unité de 4 000 VES par dollar, qui se termine par des montants inconfortablement géants une fois les transactions ou les paiements créés en monnaie fiduciaire.

La Banque centrale du Venezuela déclare que la modification peut apporter des améliorations positives à la nouvelle monnaie, ouvrant la voie à une reprise du système financier qui, en accord avec la banque, a été secoué par une série d’attaques économiques et un blocage monétaire, touchant sur les sanctions économiques que le gouvernement des États-Unis a exercées sur le pays.

Alors que l’idée de redénomination s’appelle le « Bolivar numérique », aucune monnaie numérique de la Banque centrale n’a été prévue dans la déclaration publiée. Le nom vient de l’objectif du live, à savoir « faire baisser les prix des transactions dans l’économie » et « avancer dans la construction d’une vision moderne de la monnaie dans les transactions quotidiennes ».

Troisième plan de redénomination du Venezuela

Il s’agit du troisième plan de redénomination que le gouvernement vénézuélien a exécuté en quinze ans, un témoignage de l’inflation fulgurante que le pays a affrontée tout au long de cette époque. Le plan de redénomination primaire, qui a modifié le nom de la monnaie en ajoutant le préfixe « fort » à son nom, s’est produit en 2008 une fois que 3 zéros ont été supprimés de la monnaie.

Cependant, l’inflation et la dévaluation se sont poursuivies et les autorités ont dû coordonner un plan de redénomination de remplacement qui a réduit de 5 zéros la monnaie en 2018. Ces conditions ont créé au Venezuela un terrain fertile pour différentes monnaies et systèmes de paiement, grâce à l’effondrement dramatique du rescrit, qui a créé d’anciens moyens d’épargne presque inutiles.

L’adoption de ce plan prévoit en outre l’impression de factures récentes en phase avec le nouveau cours de la monnaie. La mise en œuvre de ce plan devrait avoir lieu le 1er octobre, une fois que tous les établissements monétaires et les processeurs de paiement pourront adapter leurs systèmes pour le prendre en charge.

