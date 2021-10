CBDC

La Banque centrale européenne (BCE) forme un groupe consultatif de 30 membres pour explorer un euro numérique

Le fiat numérique, officiellement connu sous le nom de CBDC, prend de l’ampleur à mesure que de plus en plus de banques nationales prêtent attention à la révolution numérique qui se produit dans le secteur financier. Le dernier organisme à se pencher sur les CBDC est la Banque centrale européenne.

La BCE nomme un comité de 30 personnes

Dans une annonce du 25 octobre, la BCE a lancé un tout nouveau groupe consultatif sur le marché de l’euro numérique axé sur l’étude de l’impact probable d’une copie numérique de l’euro. Selon l’organisme, le groupe a nommé 30 professionnels chevronnés ayant une expérience avérée dans le vaste paysage européen des paiements.

L’organisme financier européen a révélé que le comité de 30 personnes résultait de l’approbation du Conseil des gouverneurs d’examiner la probabilité d’un euro numérique alors que de plus en plus de consommateurs se tournent quotidiennement vers les canaux de paiement numériques.

Pour l’instant, les membres sélectionnés travailleront à titre personnel avec leurs découvertes et conclusions transmises à l’Euro Retail Payments Board (ERPB). En outre, ils se réuniront tous les trimestres, la première de ces réunions étant prévue pour novembre 2021.

Le groupe jouera un rôle consultatif et collaborera avec l’Eurosystème pour choisir un canal de conception et de distribution pour l’euro numérique potentiel.

Le comité composé d’experts financiers d’entreprises comme IKEA, Bankart, Stripe, BBVA et Deutsche Bank AG, devrait aider la BCE à acquérir une perspective industrielle sur le projet proposé.

Les banques innovent pour relever les défis financiers

Le paysage financier actuel a été critiqué pour avoir utilisé une technologie obsolète pour relever les défis actuels, à la suite de problèmes d’inflation récurrents, que la pandémie mondiale n’a fait qu’exacerber.

Alors que de plus en plus d’investisseurs et d’épargnants se tournent vers les monnaies numériques pour remédier à ces goulots d’étranglement, les banques faîtières ont été obligées d’envisager de lancer une forme numérique de leurs monnaies fiduciaires respectives. Jusqu’à présent, plusieurs efforts ont donné des résultats mitigés avec de petites nations insulaires comme les Bahamas, la Grenade, Sainte-Lucie et deux autres qui mettent en œuvre leurs projets.

Le géant asiatique, la Chine, a été le plus important bailleur de fonds de la CBDC et a passé plus de sept ans à travailler sur un potentiel yuan numérique. Avec la pression croissante des paysages étrangers et nationaux, la BCE a rejoint une liste de régions en transition vers un règlement numérique.

Il a officiellement lancé sa phase d’enquête le 14 juillet, la phase de découverte devant durer jusqu’à 24 mois.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.