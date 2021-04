La Banque centrale européenne publie les résultats de la consultation numérique sur l’euro

La Banque centrale européenne a publié les résultats d’une consultation publique sur un euro numérique potentiel alors que l’institution s’approche de la décision d’étudier formellement une telle initiative.

Selon une annonce de mercredi, la BCE a reçu plus de 8 200 réponses à sa consultation publique sur l’euro numérique – un record personnel pour la banque concernant la participation à une consultation publique. 47% du total des réponses provenaient d’Allemagne, un nombre important provenant également d’Italie et de France, représentant respectivement 15% et 11% du total des réponses.

La majorité des répondants ont déclaré que la confidentialité était la caractéristique la plus souhaitée pour un futur euro numérique potentiel, représentant 43% de tous les citoyens et professionnels participant à la consultation. «La vie privée est considérée comme la caractéristique la plus importante d’un euro numérique par les citoyens et les professionnels participant à la consultation, en particulier les commerçants et autres entreprises», a noté la BCE dans son rapport.

Lors de la consultation, 18% et 11% des répondants ont indiqué que la sécurité et la capacité de payer dans toute la zone euro étaient des priorités absolues. 9% des répondants ont souligné l’importance de supprimer les coûts supplémentaires, tandis que 8% ont souligné la nécessité d’une utilisabilité hors ligne d’un euro numérique.

«La plupart des citoyens de l’échantillon optent pour la confidentialité, même si cela restreindrait la convivialité aux transactions hors ligne et limiterait l’alternative de recevoir des services innovants supplémentaires ou même une combinaison de fonctionnalités hors ligne et en ligne», a noté la BCE.

Lancée en octobre 2020, la consultation publique de la BCE sur l’euro numérique a confirmé les premières conclusions de la BCE, apportant une contribution précieuse à la décision de l’Eurosystème à la mi-2021 d’ouvrir une enquête formelle sur un euro numérique. Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, a déclaré:

«Un euro numérique ne peut réussir que s’il répond aux besoins des Européens. Nous ferons de notre mieux pour que l’euro numérique réponde aux attentes des citoyens mises en évidence lors de la consultation publique. »

Selon la présidente de la BCE, Christine Lagarde, l’ensemble du processus d’adoption d’un euro numérique pourrait prendre jusqu’à quatre ans si le Conseil des gouverneurs de la BCE et le Parlement européen décidaient d’aller de l’avant avec l’initiative.

La question de la confidentialité des utilisateurs est apparue comme l’un des plus gros problèmes associés aux monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC, déconcertant les gouvernements sur la manière de prévenir les activités financières illicites tout en préservant la confidentialité.

Alors que des pays comme les États-Unis préfèrent ne pas aller de l’avant avec une CBDC tant que ce problème n’est pas résolu, d’autres pays comme la Chine ont activement expérimenté une CBDC. Après avoir lancé les premiers pilotes du yuan numérique en 2020, la banque centrale chinoise a décrit son approche «d’anonymat contrôlable», qui vise à fournir une protection maximale de la vie privée aux utilisateurs de CBDC en Chine.