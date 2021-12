La Banque centrale française achève la première étape de ses expérimentations CBDC

La Banque de France a déclaré avoir achevé la première étape de ses expérimentations sur une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) de gros et prévoyait de passer à la phase suivante, en se concentrant sur les paiements transfrontaliers.

La banque centrale de France explore l’utilisation d’une CBDC pour l’échange d’argent entre institutions financières depuis mars 2020. L’étape finale de la première tranche d’expérimentations consistait en l’émission d’une obligation numérique sur une blockchain avec règlement en CBDC, qui a été menée avec de nombreux partenaires, dont le géant bancaire HSBC. « L’expérience a testé avec succès un cycle de vie transactionnel de bout en bout des actifs numériques », a déclaré jeudi la Banque de France. « Toutes les transactions ont eu lieu dans différents environnements de blockchain exploités par HSBC pour la garde des actifs, et par la Banque de France pour le règlement des titres et la CBDC. » Les banques centrales du monde entier explorent le développement de monnaies numériques, en partie pour répondre la baisse de l’utilisation des espèces tout comme l’intérêt pour les crypto-monnaies privées prend de l’ampleur. L’exploration des CBDC de gros est cependant limitée à un groupe plus restreint qui tente d’utiliser une CBDC pour remédier à certaines des inefficacités et complications de l’échange de monnaie de banque centrale entre les institutions financières. Une CBDC de gros est une monnaie numérique émise pour être utilisée par les institutions financières pour échanger monnaie émise par la banque centrale. Elle est différente d’une CBDC de détail, qui est destinée à être utilisée par le public comme une forme de monnaie numérique. La Banque de France explore également une CBDC de détail dans le cadre des travaux plus larges de la Banque centrale européenne sur le développement potentiel d’un euro numérique .

