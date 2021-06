La banque centrale française réussit l’expérience de la CBDC en émettant une obligation d’État

in

La Banque de France ou Banque de France, la banque centrale de France, a prospéré en entreprenant une expérience sur l’utilisation d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) pour émettre une obligation du gouvernement français.

D’après l’annonce :

« L’expérimentation a consisté en la simulation d’une blockchain autorisée d’émission d’obligations d’État (OAT) par l’Agence France Trésor, suivie de plusieurs opérations de marché secondaire réalisées avec ces obligations.

Les règlements en espèces ont été simulés à l’aide d’une CBDC alimentée par la blockchain. La Banque de France a expérimenté les 21 et 24 de ce mois en collaboration avec un groupe d’acteurs économiques mené par Euroclear. Le programme a été lancé en mars de l’année dernière.

Les CBDC sont des actifs numériques liés à un actif du monde réel et soutenus par les banques centrales, ce qui signifie qu’ils représentent une réclamation contre la banque exactement comment fonctionnent les billets de banque. De plus, ils sont compatibles avec la blockchain, ce qui représente une nouvelle technologie pour émettre de la monnaie de banque centrale au niveau de gros et de détail.

Interopérabilité entre les architectures héritées et distribuées

Nathalie Aufauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, a déclaré :

« En tant que nouvelle réalisation, comme l’exploration du potentiel des CBDC de gros, cette expérimentation a permis pour la première fois de tester l’optimisation financière sur une blockchain avec des opérations de REPO, ainsi que la synchronisation des opérations de collatéral entre la blockchain et la plateforme européenne pour le règlement des titres Target 2 Valores. »

Il ajouta:

“Cela fournit une très bonne illustration de l’interopérabilité entre les architectures héritées et distribuées.”

L’expérience impliquait également la création et la mise en œuvre de contrats intelligents afin que la banque centrale française puisse émettre et contrôler la circulation des jetons CBDC, provoquant ainsi leur transfert simultané.

Pendant ce temps, la Banque des règlements internationaux (BRI) a récemment révélé son plein soutien au développement de CBDC par les banques centrales pour parvenir à la stabilité financière et monétaire grâce à la coopération internationale.

Source de l’image : Shutterstock