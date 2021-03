La banque centrale mexicaine a annoncé qu’elle suspendrait la production de Libertads d’argent ⋆ .

de Silver Doctors:

L’épidémie est utilisée comme excuse pour les décisions des monnaies de ne pas entrer sur le marché des métaux monétaires lorsque la demande est élevée, les approvisionnements serrés et…

par Chris Powell du Gold Anti-Trust Action Committee (GATA)

12 h 56 HE Vendredi 26 mars 2021

Cher ami de GATA et Gold:

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Hugo Salinas Price, président de l’Association civique mexicaine pour l’argent, dont la famille gère Banco Azteca, rapporte que la banque centrale mexicaine, la Banco de Mexico, a suspendu la production de la célèbre pièce d’argent mexicaine Libertad –

https://www.banxico.org.mx/banknotes-and-coins/new-libertad-series-silve…

– attribuer la décision aux difficultés causées par l’épidémie de coronavirus.

Banco Azteca a longtemps acheté les pièces Libertad à la banque centrale et les a vendues au public, avec des ventes mensuelles atteignant récemment 50000. Maintenant, dit Salinas Price, les seuls Libertads Banco Azteca peuvent obtenir sont ceux que ses clients sont prêts à vendre.

Bien sûr, ces derniers mois, la US Mint a également réduit ou suspendu la production de pièces d’or et d’argent américaines, accusant à nouveau l’épidémie de virus.

Les personnes familiarisées avec les politiques de suppression des prix de l’or et de l’argent des gouvernements et des banques centrales et avec les conditions difficiles sur les marchés de l’or et de l’argent soupçonnent que l’épidémie est utilisée comme excuse pour les décisions des monnaies de ne pas entrer sur le marché des métaux monétaires lorsque est élevée, les approvisionnements sont serrés et une production accrue de pièces d’or et d’argent pourrait faire grimper les prix et encourager une plus grande demande.

GATA a demandé des commentaires au Banco de Mexico.

CHRIS POWELL, secrétaire / trésorier

Gold Anti-Trust Action Committee Inc

CPowell@GATA.org

* * *

Toast à un marché de l’or libre

avec un grand vin labellisé GATA

Le vin portant l’étiquette du Gold Anti-Trust Action Committee, dont des cas ont été attribués à trois chanceux donateurs lors de la récente campagne de collecte de fonds de GATA, est maintenant disponible à l’achat par le cas auprès de Fay J Winery LLC à Texarkana, Texas. Chaque caisse contient 12 bouteilles et le coût est de 240 $, ce qui comprend l’expédition via Federal Express.

Voici à quoi ressemblent les bouteilles:

En savoir plus @ SilverDoctors.com