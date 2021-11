La banque centrale omnisciente et toute-puissante jette l’éponge

par Simon Black, Souverain Homme :

Cela fait près de 11 ans maintenant que Ben Bernanke, qui était alors président de la Réserve fédérale, s’est assis pour une rare interview télévisée avec 60 Minutes fin 2010.

Alors qu’il était assis en face du journaliste Scott Pelley, Bernanke semblait secoué, mais pas ému ; il était visiblement nerveux, mais montrait le détachement émotionnel d’un chirurgien traumatologue.

Il était particulièrement détaché, voire dédaigneux, lorsqu’il abordait les préoccupations concernant l’inflation ; la Fed avait presque triplé la taille de son bilan fin 2008, pratiquement du jour au lendemain, et abaissé les taux d’intérêt à zéro.

Et il y avait des craintes légitimes que ces actions conduisent à une inflation importante.

Bernanke a rejeté ces inquiétudes, déclarant à Scott Pelley qu’il avait « 100% » confiance dans sa capacité à contrôler l’inflation, et que « »nous pouvons augmenter les taux d’intérêt en 15 minutes s’il le faut. . .«

Ironiquement, l’inflation a effectivement commencé à augmenter, littéralement des semaines après cet entretien ; à la fin de l’été 2011, en fait, l’inflation a culminé à près de 4 %, bien que les prix des denrées alimentaires et du carburant aient grimpé beaucoup plus haut.

Mais la Fed n’a pas augmenté les taux d’intérêt. Au lieu de cela, ils ont rejeté tout problème d’inflation comme étant « transitoire ».

Or, cette idée du tout-puissant pouvoir de la banque centrale est depuis longtemps un cliché sur les marchés financiers ; ils ont convaincu les investisseurs, les politiciens et les citoyens de leurs ressources infinies pour faire plier l’économie à leur volonté.

Bon alors… voyons ça.

Plus d’une décennie plus tard, l’inflation sévit maintenant à des niveaux jamais vus depuis plus de trois décennies. Les pénuries de biens, de services et de main-d’œuvre abondent. La chaîne d’approvisionnement se bloque et l’économie commence à s’effondrer.

La croissance économique a fortement ralenti, passant de près de 7 % au deuxième trimestre à seulement 2 % au troisième trimestre. L’économie américaine flirte désormais avec la stagflation.

Qu’a fait la Fed à ce sujet? Rien. Ils rejettent l’inflation comme transitoire, tout comme ils l’ont fait en 2011.

Si la Fed a vraiment les outils pour lutter contre l’inflation, pourquoi ne l’ont-elle pas fait ? Pourquoi n’ont-ils pas augmenté les taux d’intérêt ? Après tout, ça fait 15 minutes.

En fait, l’inflation fait rage depuis neuf mois. De plus, la tendance s’est aggravée au fil du temps. Il est remarquable que la banque centrale le reconnaisse, mais elle a refusé de prendre des mesures jusqu’à présent.

Peut-être qu’ils ne sont pas aussi puissants qu’ils le prétendent.

Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce sont des promesses qu’ils finiront par faire quelque chose. Je me demande à quel point l’inflation doit être élevée avant de passer ces 15 minutes à augmenter les taux d’intérêt.

Mais la réalité est qu’ils ne peuvent vraiment rien faire de significatif avec les taux.

Une grande partie de l’économie américaine dépend désormais de l’argent bon marché, c’est-à-dire 0 % d’intérêt. Les prix des maisons sont à des niveaux record parce que les taux d’intérêt sont si bas et que les gens peuvent se permettre d’emprunter plus d’argent.

De même, les cours des actions sont à des niveaux record en raison des faibles taux d’intérêt. Les prix des obligations sont proches des sommets records.

La Fed pourrait éventuellement avoir une augmentation de taux de cérémonie d’un quart ou d’un demi pour cent. Mais toute augmentation significative des taux de sorte que les taux d’intérêt se situent à des moyennes historiques (comme 5%) ferait s’effondrer tous ces marchés.

Plus important encore, si la Fed combattait l’inflation en ramenant simplement les taux d’intérêt aux normes historiques, le gouvernement fédéral devrait très rapidement faire défaut sur sa dette.

Voici pourquoi : plus de LA MOITIÉ de la dette souveraine américaine arrivera à échéance (c’est-à-dire qu’elle devra être refinancée) d’ici trois ans.

À l’heure actuelle, le taux d’intérêt moyen sur la dette américaine n’est que de 1,38%. Et même avec un taux si ridiculement, historiquement bas, le département du Trésor doit encore payer des centaines de milliards de dollars par an juste pour payer les intérêts.

Imaginez maintenant ce qui se passerait si les taux d’intérêt augmentaient de manière significative.

Je ne parle pas des taux d’intérêt de 18% des années 1980. Je dis 4%. 5%. Soudain, la facture d’intérêts annuelle s’élève à plus de 1 000 milliards de dollars. Juste pour payer des intérêts.

Soudain, ces plans de dépenses de plus de 3 000 milliards de dollars et les propositions de budget de plus de 6 000 milliards de dollars ne « coûteraient rien ». Et il ne faudrait pas très longtemps pour que le gouvernement se retrouve dans une crise de liquidités, incapable de payer les intérêts plus longtemps.

La Réserve fédérale le sait. Ils se rendent compte que s’ils augmentent les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, ils risquent de mettre le Trésor en faillite et d’inciter le gouvernement américain à faire défaut sur sa dette.

