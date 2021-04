La banque centrale pakistanaise “ étudie attentivement ” les CBDC, déclare le gouverneur

Le gouverneur de la Banque d’État du Pakistan, Reza Baqir, a indiqué que l’institution étudie attentivement les possibilités offertes par les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC.

Dans une interview avec la journaliste de CNN Julia Chatterley le 8 avril, Baqir a noté que des pays comme la Chine «montrent déjà la voie» en matière d’émission de CBDC, soulignant davantage les motivations de l’intérêt de la banque centrale pour les CBDC:

«L’avantage pour nous est double: non seulement [potential CBDC issuance] donner un nouvel élan à nos efforts pour l’inclusion financière, mais, deuxièmement, si la banque centrale émet une monnaie numérique, cela nous permet de progresser encore dans notre lutte contre le blanchiment d’argent, contre le financement du terrorisme. Nous sommes donc à un stade où nous l’étudions, nous espérons pouvoir faire une annonce à ce sujet dans les mois à venir.

Baqir a ajouté que la banque centrale a déjà donné le feu vert pour un cadre dans lequel les banques numériques peuvent commencer à opérer au Pakistan, parmi lesquelles des challenger ou des néobanques qui n’ont pas nécessairement une présence physique.

En réponse à une question concernant Stripe, la plus grande fintech au monde, et son intérêt déclaré pour le marché pakistanais, Baqir a déclaré que la société serait «très bienvenue». Il a souligné que le Pakistan est un marché qui abrite la cinquième plus grande concentration de personnes dans le monde, avec des niveaux élevés de connaissances technologiques et une population relativement jeune. Le pays, selon lui, «attend d’éclater en ce qui concerne la numérisation».

Bagir a également noté que pendant la pandémie de coronavirus, la banque centrale avait décidé d’éliminer les frais sur les virements interbancaires, ce qui avait entraîné une croissance de 150 à 200% des transactions bancaires mobiles pour le trimestre se terminant en décembre 2020 par rapport à l’année précédente.

La Banque d’État du Pakistan avait annoncé au printemps 2019 son intention d’émettre une CBDC d’ici 2025. Comme indiqué, les législateurs pakistanais régionaux ont entre-temps plaidé pour plus de mouvement sur le front de la monnaie numérique décentralisée, avec une résolution adoptée récemment dans le nord-ouest de le pays appelle le gouvernement à légaliser l’exploitation minière de crypto-monnaie dans le pays.