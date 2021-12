La banque centrale russe interdit aux fonds communs de placement d’investir dans les crypto-monnaies

La Banque de Russie a publié de nouvelles règles pour les fonds communs de placement qui exploitent leurs activités dans le pays, interdisant l’investissement des fonds communs de placement dans les crypto-monnaies.

Lundi 13 décembre, le principal régulateur financier du pays a publié une déclaration officielle sur la réglementation des opportunités d’investissement pour les fonds communs de placement. En conséquence, l’agence a interdit aux fonds communs de placement d’investir dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou des instruments financiers dont les valeurs dépendent du prix des monnaies numériques.

Bien que le document ait augmenté le montant des actifs disponibles pour l’investissement par les sociétés de fonds communs de placement, il interdisait à ces sociétés de gestion d’actifs d’acheter des crypto-monnaies, ainsi que des instruments financiers dont la valeur dépend des prix des actifs numériques. La déclaration a souligné que les gestionnaires de fonds communs de placement ne peuvent pas fournir une exposition crypto à des investisseurs qualifiés et non qualifiés.

En juillet, la banque centrale a interdit aux bourses russes de coter des instruments financiers qui dépendent du prix des actifs numériques. À la fin du mois, le 19 juillet, le régulateur a recommandé que les sociétés de fonds communs de placement ne s’impliquent pas non plus dans de tels produits.

Cependant, l’agence de presse locale RBC a publié un rapport montrant qu’il n’y a eu aucun fonds commun de placement exposé aux crypto-monnaies en Russie, malgré le fait qu’aucune interdiction formelle n’ait été émise dans le passé.

Tentatives de sévir contre le marché croissant de la cryptographie

Ce n’est pas la première fois que la Banque de Russie reflète une position hostile contre le marché des actifs numériques. Le régulateur, connu pour sa position ferme envers les crypto-monnaies, a publié le mois dernier un nouvel examen du rapport sur la stabilité financière. Le document indiquait que le volume total annuel des transactions cryptographiques du pays avait atteint 5 milliards de dollars.

Selon le rapport, la Russie est l’une des valeurs cryptographiques les plus actives au monde, jouant un rôle de plus en plus important dans l’écosystème cryptographique (d’une valeur d’environ 2 800 milliards de dollars). Le rapport a également révélé que la Russie est l’une des plus grandes activités minières de Bitcoin au monde, se classant troisième en termes de taux de hachage.

Malgré le grand intérêt des citoyens russes pour les crypto-monnaies, la banque centrale n’est pas favorable à l’industrie. Dans le rapport, le régulateur a décrit les principaux risques associés à l’industrie, citant un manque de protection, de stabilité financière pour les investisseurs et le potentiel de faciliter le financement criminel et le blanchiment d’argent.

La Banque centrale a déclaré que la relation entre le secteur financier et les monnaies numériques reste limitée à l’heure actuelle. En septembre, l’agence a demandé aux banques commerciales de bloquer les comptes et portefeuilles cryptographiques suspects. Le régulateur a annoncé la mesure dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent, les activités économiques suspectes et de protéger l’économie du pays contre les escroqueries et la fraude.

Suite à l’ensemble de critères émis par la CBR, la banque a conseillé aux banques commerciales d’identifier et de bloquer les portefeuilles, les cartes et les comptes cryptés des individus qui se livrent à des activités frauduleuses. Selon le CRB, de telles transactions louches pourraient inclure des échanges cryptographiques répertoriés, des commerçants de devises illégaux et des pyramides financières. Le régulateur associe les crypto-monnaies au blanchiment d’argent et aux activités économiques suspectes et souligne donc la nécessité de protéger l’économie du pays contre les escroqueries et la fraude.

