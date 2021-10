La banque centrale saoudienne Mulls Blockchain for Finance, rejette l’élimination progressive des espèces: rapport

La banque centrale d’Arabie saoudite expérimente des technologies émergentes comme la blockchain pour le secteur financier, mais n’a pas l’intention d’éliminer progressivement les espèces au profit des paiements numériques, selon une interview avec le journal local Al Eqtisadiah.

Les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) sont l’une des technologies financières les plus importantes en cours de développement, mais le royaume n’a pas l’intention d’éliminer progressivement l’utilisation de l’argent physique, selon un représentant de la banque centrale cité dans le rapport. La banque centrale était l’une des le premier au monde à expérimenter les CBDC en 2019 lorsqu’il a annoncé le projet Aber, une expérience bilatérale avec les Émirats arabes unis pour tester l’utilisation de registres numériques sur les transactions transfrontalières. L’Arabie saoudite tente d’augmenter la proportion de paiements électroniques à 70 % du total du pays d’ici 2030, mais le royaume veut assurer la continuité des transactions en espèces et la disponibilité et l’acceptation des espèces en papier et en métal comme moyen de paiement, selon l’interview. Le représentant a déclaré que l’objectif devrait être atteint cinq ans plus tôt, en 2025. Les Émirats arabes unis travaillent actuellement sur un autre projet de CBDC transfrontalier avec la Chine, la Thaïlande et Hong Kong.

