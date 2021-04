La banque centrale suédoise achève la première phase du projet pilote de monnaie numérique

Après avoir achevé la première phase de son projet pilote de monnaie numérique, la Sveriges Riksbank a découvert des problèmes critiques qui doivent être résolus avant que les Stockholmois puissent acheter du café et du kanelbullar avec e-krona.

Dans une étude récente, la banque centrale suédoise a présenté les premiers résultats de son projet pilote de monnaie numérique de banque centrale sur un réseau basé sur la blockchain Corda de R3.

La Riksbank a simulé les principaux aspects d’un système potentiel de CBDC, y compris l’approvisionnement en liquidités via le système de règlement de la Riksbank, RIX et les membres du réseau servant de distributeurs d’e-kronor. La banque centrale a également simulé des participants, des utilisateurs finaux et des instruments de paiement tels que des applications mobiles.

La Riksbank a déclaré que la nouvelle technologie CBDC nécessitait une enquête plus approfondie, l’évolutivité présentant un goulot d’étranglement majeur.

«La solution testée dans la première phase du projet pilote e-krona a satisfait aux exigences de performance formulées dans les marchés publics. Mais cela s’est produit dans un environnement de test limité et la capacité de la nouvelle technologie à gérer les paiements de détail à grande échelle doit être étudiée et testée plus avant », note le rapport.

La banque centrale a également relevé certains problèmes de confidentialité, soulignant que les informations contenues dans une transaction e-krona doivent être protégées pour respecter les lois sur le secret bancaire et éviter de révéler des données personnelles.

« La Riksbank analyse actuellement dans quelle mesure les informations stockées dans l’historique des transactions peuvent être considérées comme des informations couvertes par le secret bancaire et si elles comprennent des données personnelles », a déclaré la banque.

Mithra Sundberg, chef de la division pilote e-krona de Riksbank à Stockholm, a déclaré que la CBDC suédoise pourrait probablement nécessiter un nouveau cadre juridique avant de pouvoir être utilisée. Compte tenu de l’ampleur des problèmes à résoudre avant qu’une e-krona puisse être sérieusement développée, Riksbank peut poursuivre ses projets pilotes de blockchain jusqu’en 2026.

Riksbank a déclaré qu’elle prolongerait son accord avec le géant comptable Accenture en tant que fournisseur technique pour poursuivre les tests d’e-krona. La deuxième phase se concentrera sur les distributeurs potentiels de l’e-krona, les performances des CBDC en matière de paiements de détail, ainsi que les méthodes de stockage. La nouvelle phase testera également la fonctionnalité e-krona hors ligne et l’intégration avec les terminaux de point de vente existants.

Comme indiqué précédemment, la Suède est devenue l’un des premiers explorateurs de CBDC au monde, annonçant une plate-forme pilote pour l’e-krona à la fin de 2019.