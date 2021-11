La Banque centrale suisse prête à collaborer avec la wCBDC en janvier : « Il suffit de prendre une décision politique »

La Banque nationale suisse (BNS) a déclaré qu’elle serait techniquement prête à lancer une monnaie numérique de banque centrale de gros (wCBDC) en janvier de l’année prochaine, en utilisant le Six Digital Exchange (SDX) nouvellement agréé de la Suisse.

Bien que ce soit la version de détail d’une CBDC qui a tendance à attirer le plus l’attention, l’argument en faveur de la wCBDC, conçu pour compenser et régler les paiements de gros, est convaincant et moins compliqué à déployer dans la plupart des cas.

La Suisse a déclaré publiquement ne pas opter pour une CBDC de détail, et si la BNS décide de lancer une wCBDC reste une décision politique, a déclaré Thomas Moser, membre du conseil d’administration de la BNS. Mais les tests nécessaires ont maintenant été effectués avec succès, a-t-il déclaré.

« Je dirais que nous serions prêts à démarrer en janvier, et cela prend juste une décision politique et la question de savoir si nous pourrions légalement faire une CBDC en gros », a déclaré Moser dans une interview avec CoinDesk. « Mais techniquement, nous serions prêts à lancer un wCBDC sur SDX. »

Autoroute vers Helvetia

La banque centrale suisse a commencé à travailler sur un concept wCBDC avec SDX et la Banque des règlements internationaux (BRI) en 2019, connu sous le nom de Project Helvetia. En outre, la BNS a travaillé cette année avec la Banque de France sur des wCBDC transfrontaliers, connus sous le nom de Projet Jura.

La deuxième phase d’Helvetia est maintenant terminée avec un rapport à paraître en janvier, a déclaré Moser. La phase 2 est allée plus loin avec SNB et SDX intégrant le wCBDC dans les systèmes de base de cinq banques participantes. (Les banques participantes n’ont pas été nommées, mais SDX aurait auparavant testé ses systèmes avec Citibank, JPMorgan et Credit Suisse).

SDX lui-même était l’autre pièce manquante. Après une série de retards, la plate-forme de négociation d’actifs numériques et la société mère SIX ont finalement reçu les licences nécessaires du régulateur suisse des marchés FINMA en septembre, et les premières transactions en direct sont attendues plus tard ce mois-ci.

« Contrairement à de nombreux projets de recherche menés par les banques centrales, il s’agit de tests avec une infrastructure qui sera bientôt mise en service », a déclaré Moser. « Tous les détails et tous les détails sont là. Nous avons fait une connectivité de bout en bout et vérifié comment elle figurerait au bilan, comment la réserver. »

Atomique

La combinaison de l’argent numérique et de la technologie du grand livre distribué – SDX est construit à l’aide du réseau Corda autorisé de R3 – permet un «règlement atomique», où le transfert d’un actif (un titre tokenisé, par exemple) est conditionnel au transfert d’argent à le même temps.

« Si vous voulez vraiment bénéficier de toutes les fonctionnalités fournies par le DLT, vous avez vraiment besoin des moyens de paiement sur le DLT lui-même », a déclaré Moser, ajoutant que certains compromis et aspects pratiques devaient encore être déterminés.

Par exemple, le règlement atomique sur une blockchain signifie que les banques devront repenser la façon dont elles gèrent la liquidité, selon Moser.

« Tout le monde se plaint de T+1 et T+2, ce qui est bien sûr lent », a-t-il déclaré. « Mais cela donne aux banques le temps de gérer les liquidités. Le règlement atomique rend la gestion des liquidités pour les banques plus compliquée, et il y a encore des questions intéressantes sur les coûts et les avantages. »

Les pièces stables, qui sont indexées sur des devises comme le dollar américain ou adossées à d’autres moyens, sont devenues la pierre angulaire de l’économie cryptographique. Dans le cadre de ses tests, SDX a travaillé sur l’émission d’un stablecoin indexé sur le franc suisse.

(Il faut dire que SDX est maintenant une infrastructure de marché réglementée qui détient un compte à la banque centrale, où serait détenu l’argent qui soutient le stablecoin. Donc, une affaire un peu plus boutonnée que l’USDT de Tether, par exemple. )

Lire la suite: Swiss Crypto Exchange SDX devrait être mis en ligne plus tard ce mois-ci

Moser semble être largement en faveur des pièces stables comme moyen de paiement sur les blockchains, mais a ajouté qu’une banque centrale souhaiterait généralement un règlement en monnaie de banque centrale lorsque l’infrastructure utilisée devient systémiquement importante.

« La raison en est qu’avec un stablecoin, vous avez toujours le risque de contrepartie de l’émetteur », a déclaré Moser. «Donc, si SDX devenait un énorme succès et d’importance systémique, alors ce serait une vraie question pour nous de savoir si nous voulons y fournir nous-mêmes l’argent, le wCBDC. Au lieu d’avoir une entreprise privée qui fournisse son propre argent.