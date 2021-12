La banque d’Abou Dhabi « complètement différente » de celle de Zandvoort

Un designer qui a travaillé sur les deux circuits affirme que la nouvelle banque d’Abu Dhabi n’est pas comparable aux sections de Zandvoort.

Le circuit de Yas Marina accueillera la dernière manche de la saison de Formule 1 cette année, comme il l’a déjà fait à neuf reprises depuis qu’il a rejoint le calendrier en 2009.

Ce sera cependant légèrement différent cette fois-ci, avec des modifications importantes apportées à diverses sections dans l’espoir d’améliorer les opportunités de dépassement autour de la piste.

Les chicanes à basse vitesse des premier et deuxième secteurs ont été supprimées, tandis que la séquence aux quatre virages des virages 11, 12, 13 et 14 a été remplacée par un singulier virage relevé.

Ce ne sera pas la première fois cette année que les pilotes s’attaqueront aux virages relevés avec le circuit du Grand Prix des Pays-Bas, Zandvoort, comprenant deux sections fortement inclinées.

Le circuit de la corniche de Jeddah, que la Formule 1 a visité pour la première fois avant Abou Dhabi, a également le virage 13 qui présente une inclinaison de 12 degrés.

Jarno Zaffelli, directeur général de Dromo Circuit Design, a travaillé sur les conceptions des pistes de Zandvoort et d’Abu Dhabi et a précisé que ce que nous verrons à Abu Dhabi ne ressemble en rien à ces virages, car il est beaucoup moins raide.

« La courbe inclinée d’Abou Dhabi n’aura qu’une pente de cinq pour cent, donc 2,5 degrés », a-t-il déclaré. Motorsport-Total.com.

« C’est complètement différent, juste légèrement gonflé. Ce n’est pas comparable.

Il est juste de dire que la course n’a pas été l’une des plus populaires depuis qu’elle a rejoint le sport, souvent critiquée pour son manque d’action en raison de la difficulté des dépassements.

En 2010, par exemple, ce qui semblait être une finale palpitante avec quatre pilotes toujours engagés dans la lutte pour le titre s’est avéré être une course quelque peu ennuyeuse, car Fernando Alonso et Mark Webber s’est retrouvé coincé derrière Vitaly Petrov, permettant à Sebastian Vettel de se diriger vers la victoire.

Mark Hughes, directeur général de Mrk1 Consulting, qui a aidé à modifier la conception de la piste, est convaincu que ce ne sera plus le cas grâce aux changements.

« Après presque un an de planification avec Abu Dhabi Motorsports Management, c’est incroyable de voir les designs prendre vie au cours des derniers mois », a-t-il déclaré.

« Le circuit de Yas Marina est déjà l’un des circuits de Formule 1 les plus modernes et les plus impressionnants au monde, et ces améliorations garantiront aux spectateurs présents une multitude de divertissements dans toutes les disciplines du sport automobile, ainsi que des courses exaltantes pour ceux qui la piste. »