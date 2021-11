La banque d’alimentation pliante Anker MagGo arrive avec un support intégré

La nouvelle banque d’alimentation MagGo Folding MagSafe d’Anker a été lancée à la fin du mois dernier, actualisant ainsi son modèle existant et très populaire avec un support intégré. Mais la nouvelle version continue-t-elle le règne de son prédécesseur d’être un accessoire incontournable pour iPhone 12 ou iPhone 13 ? C’est ce à quoi notre dernière revue Testé avec 9to5Toys se penche pour répondre.

Pratique avec la banque d'alimentation pliante MagGo MagSafe d'Anker

Pratique avec la banque d’alimentation pliante MagGo MagSafe d’Anker

Plus tôt ce mois-ci, nous avons jeté un coup d’œil au chargeur MagGo 2-en-1, et aujourd’hui, nous tournons notre attention vers une autre nouvelle version d’Anker. Rejoignant sa récente collection de nouveaux accessoires MagSafe, la banque d’alimentation pliable Anker arrive pour offrir une grande partie de la même compatibilité avec l’iPhone 13, avec quelques fonctionnalités supplémentaires.

Fournissant une batterie de 5000 mAh, Anker a mélangé les choses avec un coussin pliant intégré qui peut se développer en un support. Ainsi, en plus de charger votre iPhone 12 ou 13 avec une sortie MagSafe de 7,5 W, vous pourrez également soutenir votre combiné pour garder un œil sur les notifications tout au long de la journée ou même regarder un film. Mais est-ce que cette fonctionnalité de support pliant supplémentaire vaut la peine $59.99 étiquette de prix ou devriez-vous simplement vous en tenir à la version éprouvée de la banque d’alimentation Anker MagSafe ? Regardons de plus près.

Voici de plus près la fiche technique :

Prop It Up : dispose d’une béquille pliable intégrée polyvalente qui maintient votre iPhone 13/12 droit pour un angle de vision confortable.Fort et Snappy : l’aimant super puissant s’enclenche magnétiquement pour assurer un alignement parfait et une charge efficace. Compact : le design élégant et mince ne mesure que 0,5 pouce (12,8 mm) d’épaisseur, ce qui vous permet de prendre des appels, des selfies et bien plus encore.

Après avoir utilisé l’une des banques d’alimentation MagSafe les plus récentes d’Anker du début de l’année pendant un certain temps, j’étais assez excité de voir la marque revenir avec une nouvelle approche du facteur de forme. Mais étant donné que je les utilisais principalement en dehors et au-dessus, j’étais curieux de savoir si la fonctionnalité ajoutée aurait même de l’importance.

En entrant avec un facteur de forme tout à fait similaire à celui d’avant, la banque d’alimentation pliante MagGo MagSafe arrive avec la prise en charge de tous les iPhones les plus récents d’Apple. Tant qu’il y a un support MagSafe, vous êtes couvert, qu’il s’agisse du 13 mini ou de l’iPhone 13 Pro Max. Il est également compatible avec votre appareil dans les orientations verticales et horizontales.

En ce qui concerne l’aspect pliable proprement dit, il y a une béquille mince qui peut être retirée puis mise en place pour soutenir l’ensemble du chargeur. Il est doté d’un aimant intégré pour maintenir les choses en place, vous n’aurez donc pas à vous soucier qu’il tombe.

Maintenant que je l’utilise depuis plus d’une semaine, je peux certainement dire que la fonctionnalité ajoutée vaut l’argent supplémentaire. Les fonctions de pliage de la banque d’alimentation MagGo ne sont pas quelque chose que j’utilise tout le temps, mais avoir la possibilité de transformer l’unité en support est certainement utile. Bien que le mien soit l’unité noire, le fait qu’il soit disponible en quatre autres couleurs n’est que la cerise sur le gâteau pour mélanger et assortir l’apparence de votre configuration de charge.

À 60 $, c’est une recommandation facile. Le modèle standard étant 5 $ de moins, il est vraiment difficile de se tromper de toute façon. Je peux certainement attester que la fonctionnalité de support ajoutée vaut 5 $ supplémentaires, au cas où cela vous serait utile.

La banque d’alimentation MagSafe d’Anker était déjà l’option de prédilection pour les utilisateurs d’iPhone 12 et 13 dans mon livre, et maintenant sa nouvelle offre pliable entre pour offrir un package encore plus convaincant. Donc, tout compte fait, Anker a réussi à améliorer son accessoire déjà populaire avec ce qui deviendra facilement ma batterie MagSafe préférée à l’avenir.

