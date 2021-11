La Banque d’Angleterre a déclaré que Bitcoin est trop volatil pour être adopté comme monnaie légale

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a fait part de ses inquiétudes concernant l’adoption du Bitcoin (BTC) au Salvador comme monnaie légale. Après que le président Nayib Bukele a annoncé le lancement de Bitcoin City.

Bailey a fait valoir que la décision d’El Salvador d’adopter le Bitcoin comme monnaie était alarmante. Parce que les consommateurs sont susceptibles de souffrir d’une volatilité extrême des crypto-monnaies.

« Je crains qu’un pays ne le choisisse comme monnaie nationale », a déclaré Bailey lors de la comparution du syndicat étudiant de l’Université de Cambridge. Bloomberg a annoncé jeudi.

Le gouverneur a également demandé si les Salvadoriens comprenaient la nature et la volatilité du Bitcoin, ce qui les préoccupe le plus.

Le nouveau gouvernement allemand cite les crypto-monnaies dans un accord de coalition

Le nouveau gouvernement allemand a cité les crypto-monnaies dans son accord de coalition. Plaidoyer pour des règles du jeu équitables entre la finance traditionnelle et les « modèles commerciaux innovants ».

Trois partis politiques allemands se sont mis d’accord cette semaine sur un accord de coalition. Celui qui verra les sociaux-démocrates de gauche (SDP), les Verts et les Démocrates libres, prendre les rênes à partir de décembre de cette année.

Selon une traduction approximative de l’accord de 177 pages publiée mercredi, la coalition appelle à une nouvelle « dynamique concernant les opportunités et les risques des nouvelles innovations financières », telles que les actifs cryptographiques et les entreprises de blockchain :

« Nous adaptons la loi européenne de surveillance des marchés financiers à la numérisation. Et à des structures de groupe complexes afin de garantir une supervision holistique et adaptée aux risques des nouveaux modèles commerciaux ».

Les États-Unis revendiquent la couronne minière de Bitcoin à la suite de la répression chinoise

Les États-Unis sont devenus le leader mondial de l’extraction de bitcoins à la suite de la nouvelle répression contre l’industrie en Chine, a déclaré le Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF).

Les dernières données du CCAF montrent que les États-Unis représentent 35,4% du hashrate mondial, la puissance de calcul mondiale totale utilisée pour extraire des bitcoins, fin août, plus du double des 16,8% fin avril.

Le Kazakhstan et la Russie suivaient les États-Unis avec des parts de 18,1% et 11%, respectivement, contre 8,2% et 6,8% en avril, selon le CCAF, qui fait partie de la Cambridge Judge Business School.

La part de la Chine a été « réduite à zéro ». Selon le CCAF, à la suite de l’interdiction imposée par le gouvernement de l’extraction de crypto dans le pays.

Un nouveau rapport suggère que Bitcoin bat PayPal en valeur transférée

Le réseau Bitcoin traite déjà plus de volume par valeur en dollars que PayPal, et le plus grand réseau de crypto-monnaie décentralisé au monde en termes de capitalisation boursière pourrait dépasser Mastercard dès 2026.

Un rapport jeudi de la plateforme d’intelligence de marché Blockdata intitulé « Quand le réseau Bitcoin pourrait-il traiter des volumes comme Mastercard et Visa ? note que le réseau Bitcoin a traité environ 489 milliards de dollars par trimestre en 2021, ce qui est supérieur aux 302 milliards de dollars de PayPal. Après seulement 12 ans d’existence, Bitcoin traite environ 27 % des 1 800 milliards de dollars de Mastercard par trimestre et 15 % des 3 200 milliards de dollars de Visa.

Trois facteurs pourraient voir le réseau Bitcoin se hisser au niveau des deux géants des cartes de crédit en termes de volume total traité. Le nombre total de transactions, le montant moyen de Bitcoin envoyé par transaction et l’augmentation du prix du Bitcoin (BTC).

Les Russes transigent 5 milliards de dollars en crypto-monnaies chaque année, selon la Banque de Russie

Les Russes sont parmi les participants les plus actifs au monde sur le marché des crypto-monnaies, selon la banque centrale du pays.

La Banque de Russie a publié jeudi une nouvelle étude sur la stabilité financière. Notant le rôle croissant du pays sur le marché de 2 800 milliards de dollars.

Citant des estimations rapportées par les grandes banques locales en juillet 2021, la Banque de Russie a suggéré que le volume annuel total des transactions cryptographiques de la population russe s’élève à 350 milliards de roubles, soit 5 milliards de dollars.

On ne sait pas si la Banque de Russie a converti ces estimations. Depuis le prix du Bitcoin a presque doublé depuis juillet, passant d’environ 30 000 $ à plus de 60 000 $ en novembre.

